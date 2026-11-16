Перехожі на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

Прогнозування погоди в Україні на понеділок, 16 листопада, повідомили синоптики прогнозують. В цей день очікується мінлива хмарність і вночі прогнозували морози до -6 °С у східних та північно-східних областях, хоча на півдні очікується плюсова температура. Опадів не буде, але на Закарпатті та Прикарпатті можливі невеликі дощі, а в Карпатах вітер із поривами до 20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 16 листопада

За інформацією синоптиків, протягом доби переважатиме мінлива хмарність.

У більшості областей опадів не очікується. Винятком стане Закарпаття, де прогнозують невеликий дощ, а також Прикарпаття, де опади можливі вдень.

Вітер буде південно-східним зі швидкістю 7–12 м/с. У Карпатах місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

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У нічні години температура повітря коливалася від +2 °C до -3 °C. Найхолодніше було на сході та північному сході, де стовпчики термометрів можуть опуститися до -6 °C.

Найтепліші ночі прогнозували на Одещині та Закарпатті — від +2 °C до +7 °C.

Де буде найтепліше 16 листопада

Удень на більшій частині території України температура становитиме +3…+8 °C. Найтепліше буде на крайньому півдні країни, де повітря прогріється до +11 °C.

У Києві, згідно з прогнозною картою, вночі очікувалося від 0 °C до +2 °C, а вдень — від +6 °C до +8 °C.

У Львові нічна температура становила від 0 °C до +2 °C, денна — від +6 °C до +8 °C. У Харкові вночі прогнозували від -2 °C до 0 °C, а вдень повітря прогріється до +2…+4 °C.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що раніше оприлюднили попередній прогноз магнітних бур на листопад.

Також Новини.LIVE писав, що погодний сервіс "Метеопрог" представив прогноз на останній місяць осені. За попередніми розрахунками, із 15 листопада денна температура мала поступово знизитися до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки очікували 23–24 листопада.