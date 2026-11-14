Жінка на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Наступний тиждень в Україні буде мінливим: після прохолодних і переважно сухих днів прийде потепління, яке супроводжуватиметься опадами. Температура повітря в різних регіонах відрізнятиметься, а найтепліші дні очікуються в середині тижня.

Про це свідчать дані прогнозу погоди на сайті META, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на тиждень в Україні

У понеділок, 16 листопада, збережеться переважно суха погода. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько +4…+9°, уночі температура в окремих регіонах опуститься до нуля. У Києві та Харкові очікується до +5…+6°, у Дніпрі — до +7°, в Одесі — до +9°, у Львові — близько +6°.

Прогноз погоди в Києві на тиждень. Фото: скриншот

У вівторок, 17 листопада, у частині регіонів збільшиться ймовірність опадів. Найбільш дощову погоду прогнозують на заході та в окремих областях півночі й центру. Водночас на сході та південному сході опадів може бути менше. Температура вдень коливатиметься від +3° до +10°. У Києві очікується близько +4°, у Харкові — також до +4°, у Дніпрі — до +6°, в Одесі — до +10°, у Львові — до +9°.

У середу, 18 листопада, стане тепліше. У більшості міст денна температура становитиме +8…+13°, а вночі буде близько +3…+9°. У Києві прогнозують до +10°, у Дніпрі — до +11°, в Одесі та Львові — близько +12°. Водночас упродовж дня в багатьох областях зберігатиметься ймовірність дощу.

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У четвер, 19 листопада, температурний фон залишатиметься відносно м’яким для середини осені. Удень у більшості міст очікується +8…+12°, уночі — близько +5…+9°. Місцями можливі дощі. У Києві прогнозують до +9°, у Харкові — до +10°, у Дніпрі — до +11°, в Одесі — до +12°, у Львові — близько +8°.

У п’ятницю, 20 листопада, тепло ще затримається, однак у багатьох областях збережеться ймовірність опадів. Денна температура становитиме переважно +7…+13°, нічна — +3…+8°. У Києві очікується до +9°, у Дніпрі — до +11°, в Одесі та Херсоні — до +12…+13°, у Львові — близько +9°.

У суботу, 21 листопада, температура знизиться, особливо в північних і західних областях. Удень стовпчики термометрів покажуть переважно +5…+11°, уночі — близько 0…+9°. У Києві прогнозують до +7°, у Львові — до +5°, у Дніпрі — до +8°, в Одесі — до +11°. Місцями можливі опади.

Загалом наступного тижня українцям варто готуватися до чергування сухих і дощових днів. Найпрохолодніше буде на початку та наприкінці періоду, тоді як у середині тижня температура місцями підніметься до +13°. Через нічне зниження температури та опади варто враховувати погодні умови під час планування поїздок і щоденних справ.

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