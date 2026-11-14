Женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Следующая неделя в Украине будет переменчивой: после прохладных и преимущественно сухих дней наступит потепление, которое будет сопровождаться осадками. Температура воздуха в разных регионах будет различаться, а самые тёплые дни ожидаются в середине недели.

Об этом свидетельствуют данные прогноза погоды на сайте META, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на неделю в Украине

В понедельник, 16 ноября, сохранится преимущественно сухая погода. Днем столбики термометров покажут около +4…+9°, ночью температура в отдельных регионах опустится до нуля. В Киеве и Харькове ожидается до +5…+6°, в Днепре — до +7°, в Одессе — до +9°, во Львове — около +6°.

Прогноз погоды в Киеве на неделю. Фото: скриншот

Во вторник, 17 ноября, в части регионов увеличится вероятность осадков. Наиболее дождливую погоду прогнозируют на западе и в отдельных областях севера и центра. В то же время на востоке и юго-востоке осадков может быть меньше. Дневная температура будет колебаться от +3° до +10°. В Киеве ожидается около +4°, в Харькове — также до +4°, в Днепре — до +6°, в Одессе — до +10°, во Львове — до +9°.

В среду, 18 ноября, станет теплее. В большинстве городов дневная температура составит +8…+13°, а ночью будет около +3…+9°. В Киеве прогнозируют до +10°, в Днепре — до +11°, в Одессе и Львове — около +12°. В то же время в течение дня во многих областях сохранится вероятность дождя.

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В четверг, 19 ноября, температура воздуха останется относительно мягкой для середины осени. Днем в большинстве городов ожидается +8…+12°, ночью — около +5…+9°. Местами возможны дожди. В Киеве прогнозируют до +9°, в Харькове — до +10°, в Днепре — до +11°, в Одессе — до +12°, во Львове — около +8°.

В пятницу, 20 ноября, тепло ещё задержится, однако во многих областях сохранится вероятность осадков. Дневная температура составит преимущественно +7…+13°, ночная — +3…+8°. В Киеве ожидается до +9°, в Днепре — до +11°, в Одессе и Херсоне — до +12…+13°, во Львове — около +9°.

В субботу, 21 ноября, температура снизится, особенно в северных и западных областях. Днем столбики термометров покажут преимущественно +5…+11°, ночью — около 0…+9°. В Киеве прогнозируют до +7°, во Львове — до +5°, в Днепре — до +8°, в Одессе — до +11°. Местами возможны осадки.

В целом на следующей неделе украинцам стоит готовиться к чередованию сухих и дождливых дней. Прохладнее всего будет в начале и в конце периода, тогда как в середине недели температура местами поднимется до +13°. Из-за ночного понижения температуры и осадков стоит учитывать погодные условия при планировании поездок и повседневных дел.

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