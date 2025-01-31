Транзит газу РФ через Україну — Орбан вимагає відновлення поставок

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує скасуванням санкції ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через Україну не відновиться. Він назвав таке рішення "неприйнятним".

Про це пише Reuters.

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Видання повідомляє, що суперечка щодо припинення транзиту російського газу через Україну загострилася, оскільки Орбан пригрозив заблокувати наступне продовження санкцій ЄС проти Росії, якщо Броссель не допоможе відновити постачання.

"Якщо обіцянку буде порушено, ми не просто запропонуємо скасувати санкції, ми їх скасуємо", — заявив він.

Попри те, що Угорщина постачає російський газ газопроводом "Турецький потік" через Туреччину, а не через Україну, прем'єр стверджує, що український маршрут дуже важливий для його країни.

Крім того, Орбан незадоволений, що крок України щодо припинення транзиту російського газу до Центральної Європи призвів до підвищення цін на енергоносії. За його словами, це "неприйнятно".

Нагадаємо, експорт російського газу через Україну, припинився 1 січня після того, як Україна відмовилася продовжити транзитну угоду з Росією.

Після цього Орбан заявив, що може "посприяти" закінченню санкцій ЄС проти Росії.

Коментуючи таку заяву, прем'єр Польщі Дональд Туск пригрозив чиновнику серйозними наслідками та заявив, що він "грає в команді Путіна".