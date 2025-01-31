Транзит газа РФ через Украину — Орбан требует возобновления поставок

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает отменой санкций ЕС против России, если транзит российского газа через Украину не возобновится. Он назвал такое решение "неприемлемым".

Об этом пишет Reuters.

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Издание сообщает, что спор о прекращении транзита российского газа через Украину обострился, поскольку Орбан пригрозил заблокировать следующее продление санкций ЕС против России, если Броссель не поможет возобновить поставки.

"Если обещание будет нарушено, мы не просто предложим отменить санкции, мы их отменим", — заявил он.

Несмотря на то, что Венгрия поставляет российский газ по газопроводу "Турецкий поток" через Турцию, а не через Украину, премьер утверждает, что украинский маршрут очень важен для его страны.

Кроме того, Орбан недоволен, что шаг Украины по прекращению транзита российского газа в Центральную Европу привел к повышению цен на энергоносители. По его словам, это "неприемлемо".

Напомним, экспорт российского газа через Украину, прекратился 1 января после того, как Украина отказалась продлить транзитное соглашение с Россией.

После этого Орбан заявил, что может "поспособствовать" окончанию санкций ЕС против России.

Комментируя такое заявление, премьер Польши Дональд Туск пригрозил чиновнику серьезными последствиями и заявил, что он "играет в команде Путина".