День народження Дональда Трампа — біографія лідера США

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу сьогодні виповнюється 79 років. Країну він очолює вже вдруге. Вперше Трамп став лідером Штатів у 2017 році, а в інший раз — 2025 року.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Дональда Трампа.

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Біографія Трампа

Трамп є політиком, державним діячем, підприємцем та колишнім телевізійником.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Він народився і виріс у Квінсі, Нью-Йорк. Після двох років навчання у Фордгемському університеті, Трамп завершив освіту в Університеті Пенсильванії, отримавши ступінь бакалавра економіки у школі Вортона.

У 1971 році очолив сімейну компанію з нерухомості. Його бізнесова діяльність супроводжувалась участю у понад 4 000 судових процесах на різних рівнях, включаючи шість справ про банкрутство. Трамп тричі одружувався та має п’ятеро дітей.

Перші вибори президента

У 2016 році Трамп переміг на президентських виборах від Республіканської партії. Він став 45-м президентом США, а також найстаршим в історії президентом на час вступу на посаду.

Поразка на виборах

На президентських виборах 2020 року Дональд Трамп балотувався як кандидат від Республіканської партії, але зазнав поразки. Він не визнав результатів виборів і 6 січня 2021 року, у день офіційного затвердження результатів Конгресом, закликав своїх прихильників вийти на марш до Капітолію.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Цього ж дня частина його прибічників вчинила штурм будівлі, що призвело до загибелі пʼяти осіб.

Через "розпалювання заколоту" Палата представників ухвалила рішення про імпічмент. Трамп став першим в історії Штатів, якому оголосили про це двічі.

Друга перемога на виборах

На 60-х виборах Трамп здобув перемогу. У перші дні свого президентства він підписав понад 200 виконавчих указів, що стало рекордом. Із них 78 скасовували рішення Джо Байдена, які Трамп вважав "шкідливими".

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Серед ключових кроків:

вихід США з ВООЗ та Паризької кліматичної угоди;

скасування підтримки "гендерної ідеології";

замороження найму на федеральну службу;

створення Департаменту урядової ефективності (DOGE);

оголошення надзвичайного стану на південному кордоні.

У перші тижні свого президентства Дональд Трамп підписав низку указів, зокрема про розсекречення матеріалів щодо вбивств Джона і Роберта Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга, масове помилування близько 1 500 учасників подій 6 січня, а також скасування федеральних програм, пов’язаних із політикою різноманітності, рівності та інклюзії (DEI).

Ці рішення спричинили широкий резонанс і стали предметом юридичних оскаржень та публічних дискусій про межі президентських повноважень.

Дональд Трамп продовжує впроваджувати політику, яку проводив під час свого першого президентського терміну, зосереджуючись на імміграційних, економічних та соціальних питаннях.

На початку 2025 року він запровадив мита у розмірі 25% на товари з Мексики та Канади з 30-денним строком для посилення безпеки кордонів і боротьби зі злочинністю, а також 10 % — на товари з Китаю.

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Крім того, для захисту ключових галузей США введено 25% мита на сталь та алюміній.

Після переобрання на другий термін Трамп неодноразово висловлював претензії щодо анексії сусідніх територій, зокрема висунув низку ультиматумів Канаді, назвавши її потенційним 51-м штатом, який має приєднатися до США.

Такі ж територіальні претензії Трампа стосуються Гренландії та зони Панамського каналу.

Власний токен

8 січня 2025 року Трамп анонсував випуск власного мемкойна — токена $TRUMP. Спершу було емітовано 1 мільярд монет, з яких продано близько 200 мільйонів.

Токен працює на блокчейні Solana. Початкова ціна однієї монети становила 18 центів, а станом на 20 січня вона зросла до понад 60 доларів.

Трамп у медіа

Трампа двічі номінували на премію "Еммі" за яскраві комедійні ролі самого себе у серіалах і фільмах, серед яких "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", "Няня", "Принц із Беверлі-Гіллз", "Дні нашого життя" та "Маленькі негідники".

Його часто пародіюють як комедійні виконавці, так і артисти інших жанрів. Трамп також регулярно був у ток-шоу та різних телевізійних програмах.

Дружина Трампа

У 2004 році Трамп зробив пропозицію словенській моделі Меланії Кнавс, яка молодша від нього на 24 роки. Вони одружилися 22 січня 2005 року в Бетесде та зіграли весілля в Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп та Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

А 20 березня 2006 року Меланія народила сина Беррона Вільяма Трампа.

Раніше він був одружений з моделлю Іванною Зельничковою та акторкою Марлою Мейплз.

Замахи на Трампа

У липні минулого року на передвиборчому мітингу у США Трампа намагалися вбити. Під час промови політика з трибуни прозвучали кілька гучних звуків, схожих на постріли. Його прикрили охоронці, однак вухо та обличчя були скривавлені.

А 5 вересня неподалік гольф-клубу Трампа сталася стрілянина. Співробітники Секретної служби помітили озброєну особу біля гольф-поля і відкрили вогонь.

Пізніше підозрюваного затримали, а ФБР розпочало розслідування можливої спроби замаху.

Суперечка із Зеленським

28 лютого цього року український лідер Володимир Зеленський полетів до Штатів на зустріч із Трампом, однак між політиками у Білому домі виникла суперечка.

На початку брифінгу лідер США висловив думку, що Україна та Росія якнайшвидше повинні укласти мирну угоду про завершення війни, і лише після цього вже можна говорити про гарантії безпеки.

"Ми з нетерпінням чекаємо на швидке завершення цього. Ми не сподіваємося надсилати багато зброї. Ми з нетерпінням чекаємо на закінчення війни, щоб ми могли робити інші справи", — наголосив він.

Після цього Трамп заявив, що Київ повинен бути вдячним Америці і не ставити своїх умов, адже в нього "немає карт на руках". Коли український лідер відповів, що Штати не мають права вказувати, що робити нашій державі, Трамп заявив, що Зеленський проявляє неповагу до Америки.

Зеленський та Трамп у Білому домі. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Крім того, очільник Білого дому пригадав, що саме завдяки американській зброї Україна так довго тримається на фронті.

"Якби ви не мали нашої зброї та техніки, ця війна закінчилася б за два тижні", — заявив Дональд Трамп.

"Я чув від Путіна про три дні, а тепер вже два тижні", — відповів Володимир Зеленський.

На цьому суперечка не закінчилася, адже Дональд Трамп зазначив, що його попередники, зокрема Джо Байден, "вели провальну політику щодо України та Росії". За його словами, він не впевнений, що наша держава може виступити з позиції сили без США.

"Я дав вам можливість виступати з позиції сили. А чи можете це робити без США? У вас сміливі люди, але я сумніваюся ... Або ми робимо угоду, або ви виходите. Я розумію, що це буде тяжко. У вас немає на руках карток. Коли ми підпишемо угоду — будете у найкращій позиції. Але треба висловлювати подяку", — заявив американський президент.

Крім того, Трамп дорікнув Зеленському за зовнішній вигляд. Український лідер був одягнутий не в костюмі, а в мілітарі-одязі.

Також лідер США неодноразово заявляв про те, що зможе завершити війну в Україні за 24 години, однак цього не сталося. Наразі Трамп проводить розмови як із Зеленським, так і з Путіним.

За даними ЗМІ, він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, 12 червня Трамп заявив, що розчарований Росією та Україною, оскільки досі немає мирної угоди.

А нещодавно лідер Штатів згадав про свою розмову з Путіним, назвавши її "хорошою".