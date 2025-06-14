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Трампу исполняется 79 лет — что стоит знать о лидере США

14 июня 2025 07:11
Виктория Козырь - редактор
День рождения Дональда Трампа — биография лидера США
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Виктория Козырь - редактор

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу сегодня исполняется 79 лет. Страну он возглавляет уже второй раз. Впервые Трамп стал лидером Штатов в 2017 году, а второй раз — в 2025 году.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Дональде Трампе.

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Биография Трампа

Трамп является политиком, государственным деятелем, предпринимателем и бывшим телевизионщиком.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Он родился и вырос в Квинсе, Нью-Йорк. После двух лет обучения в Фордгемском университете, Трамп завершил образование в Университете Пенсильвании, получив степень бакалавра экономики в школе Уортона.

В 1971 году возглавил семейную компанию по недвижимости. Его бизнес-деятельность сопровождалась участием в более 4 000 судебных процессах на разных уровнях, включая шесть дел о банкротстве. Трамп трижды женился и имеет пятеро детей.

Первые выборы президента

В 2016 году Трамп победил на президентских выборах от Республиканской партии. Он стал 45-м президентом США, а также самым старшим в истории президентом на момент вступления в должность.

Поражение на выборах

На президентских выборах 2020 года Дональд Трамп баллотировался как кандидат от Республиканской партии, но потерпел поражение. Он не признал результатов выборов и 6 января 2021 года, в день официального утверждения результатов Конгрессом, призвал своих сторонников выйти на марш к Капитолию.

Лідер США Трамп
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

В этот же день часть его сторонников совершила штурм здания, что привело к гибели пяти человек.

Из-за "разжигания мятежа" Палата представителей приняла решение об импичменте. Трамп стал первым в истории Штатов, которому объявили об этом дважды.

Вторая победа на выборах

На 60-х выборах Трамп одержал победу. В первые дни своего президентства он подписал более 200 исполнительных указов, что стало рекордом. Из них 78 отменяли решения Джо Байдена, которые Трамп считал "вредными".

Трамп
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Среди ключевых шагов:

  • выход США из ВОЗ и Парижского климатического соглашения;
  • отмена поддержки "гендерной идеологии";
  • замораживание найма на федеральную службу;
  • создание Департамента правительственной эффективности (DOGE);
  • объявление чрезвычайного положения на южной границе.

В первые недели своего президентства Дональд Трамп подписал ряд указов, в частности о рассекречивании материалов об убийствах Джона и Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, массовом помиловании около 1 500 участников событий 6 января, а также отмене федеральных программ, связанных с политикой разнообразия, равенства и инклюзии (DEI).

Эти решения вызвали широкий резонанс и стали предметом юридических обжалований и публичных дискуссий о границах президентских полномочий.

Дональд Трамп продолжает внедрять политику, которую проводил во время своего первого президентского срока, сосредотачиваясь на иммиграционных, экономических и социальных вопросах.

В начале 2025 года он ввел пошлины в размере 25% на товары из Мексики и Канады с 30-дневным сроком для усиления безопасности границ и борьбы с преступностью, а также 10% — на товары из Китая.

Дональд Трамп у США
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Кроме того, для защиты ключевых отраслей США введены 25% пошлины на сталь и алюминий.

После переизбрания на второй срок Трамп неоднократно высказывал претензии относительно аннексии соседних территорий, в частности выдвинул ряд ультиматумов Канаде, назвав ее потенциальным 51-м штатом, который должен присоединиться к США.

Такие же территориальные претензии Трампа касаются Гренландии и зоны Панамского канала.

Собственный токен

8 января 2025 года Трамп анонсировал выпуск собственного мем-койна — токена $TRUMP. Сначала было эмитировано 1 миллиард монет, из которых продано около 200 миллионов.

Токен работает на блокчейне Solana. Начальная цена одной монеты составляла 18 центов, а по состоянию на 20 января она выросла до более 60 долларов.

Трамп в медиа

Трампа дважды номинировали на премию "Эмми" за яркие комедийные роли самого себя в сериалах и фильмах, среди которых "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", "Няня", "Принц из Беверли-Хиллз", "Дни нашей жизни" и "Маленькие негодяи".

Его часто пародируют как комедийные исполнители, так и артисты других жанров. Трамп также регулярно был в ток-шоу и различных телевизионных программах.

Жена Трампа

В 2004 году Трамп сделал предложение словенской модели Мелании Кнавс, которая моложе его на 24 года. Они поженились 22 января 2005 года в Бетесде и сыграли свадьбу в Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп та Меланія Трамп
Дональд Трамп и Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

А 20 марта 2006 года Мелания родила сына Бэррона Уильяма Трампа.

Ранее он был женат на модели Иванне Зельничковой и актрисе Марле Мейплз.

Покушения на Трампа

В июле прошлого года на предвыборном митинге в США Трампа пытались убить. Во время речи политика с трибуны прозвучали несколько громких звуков, похожих на выстрелы. Его прикрыли охранники, однако ухо и лицо были окровавлены.

А 5 сентября неподалеку гольф-клуба Трампа произошла стрельба. Сотрудники Секретной службы заметили вооруженного человека возле гольф-поля и открыли огонь.

Позже подозреваемого задержали, а ФБР начало расследование возможной попытки покушения.

Спор с Зеленским

28 февраля этого года украинский лидер Владимир Зеленский полетел в Штаты на встречу с Трампом, однако между политиками в Белом доме возник спор.

 

В начале брифинга лидер США высказал мнение, что Украина и Россия как можно быстрее должны заключить мирное соглашение о завершении войны, и только после этого уже можно говорить о гарантиях безопасности.

"Мы с нетерпением ждем скорейшего завершения этого. Мы не надеемся посылать много оружия. Мы с нетерпением ждем окончания войны, чтобы мы могли делать другие дела", — подчеркнул он.

После этого Трамп заявил, что Киев должен быть благодарным Америке и не ставить своих условий, ведь у него "нет карт на руках". Когда украинский лидер ответил, что Штаты не имеют права указывать, что делать нашему государству, Трамп заявил, что Зеленский проявляет неуважение к Америке.

Зеленський та Трамп
Зеленский и Трамп в Белом доме. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кроме того, глава Белого дома напомнил, что именно благодаря американскому оружию Украина так долго держится на фронте.

"Если бы вы не имели нашего оружия и техники, эта война закончилась бы за две недели", — заявил Дональд Трамп.

"Я слышал от Путина о трех днях, а теперь уже две недели", — ответил Владимир Зеленский.

На этом спор не закончился, ведь Дональд Трамп отметил, что его предшественники, в частности Джо Байден, "вели провальную политику в отношении Украины и России". По его словам, он не уверен, что наше государство может выступить с позиции силы без США.

"Я дал вам возможность выступать с позиции силы. А можете ли это делать без США? У вас смелые люди, но я сомневаюсь... Либо мы заключаем сделку, либо вы выходите. Я понимаю, что это будет тяжело. У вас нет на руках карточек. Когда мы подпишем соглашение — будете в лучшей позиции. Но надо выражать благодарность", — заявил американский президент.

Кроме того, Трамп упрекнул Зеленского за внешний вид. Украинский лидер был одет не в костюме, а в милитари-одежде.

Также лидер США неоднократно заявлял о том, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа, однако этого не произошло. Сейчас Трамп проводит разговоры как с Зеленским, так и с Путиным.

По данным СМИ, он очень хочет получить Нобелевскую премию мира.

Напомним, 12 июня Трамп заявил, что разочарован Россией и Украиной, поскольку до сих пор нет мирного соглашения.

А недавно лидер Штатов вспомнил о своем разговоре с Путиным, назвав его "хорошим".

США Дональд Трамп День рождения политики президент
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