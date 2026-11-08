Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп звинуватив Демократичну партію в нібито незаконних погрозах на адресу республіканських донорів і членів партії та закликав Міністерство юстиції негайно втрутитися в ситуацію. Американський лідер заявив, що відповідальні за такі дії повинні опинитися у в'язниці, а також звинуватив політичних опонентів у спробах вплинути на результати виборів.

Про це повідомило Новини.LIVE з посиланням на допис Дональда Трампа в соціальній мережі Truth Social.

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Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп звинуватив демократів у погрозах республіканцям

Американський президент заявив, що представники Демократичної партії нібито погрожують республіканським донорам, найбільшим з яких є Ілон Маск, і членам партії.

За словами Трампа, такі дії є безпрецедентними та незаконними. При цьому конкретних доказів своїх звинувачень у дописі він не навів. Раніше в Конгресі висловлювали лише невдоволення Маском, оскільки той відключив супутниковий зв’язок в Україні. Засновника SpaceX хотіли запросити в Конгрес та вислухати.

"Погрози, які Демократична партія висуває проти невинних республіканських донорів і членів партії, є абсолютно безпрецедентними та цілковито незаконними", — написав Трамп.

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Президент закликав повідомляти про подібні випадки Міністерству юстиції США або надсилати відповідну інформацію безпосередньо йому.

Трамп закликав Мін'юст США втрутитися

Глава Білого дому заявив, що відповідальні за ймовірні погрози повинні понести кримінальну відповідальність.

"Ці негідники повинні сісти до в'язниці за те, що вони роблять", — наголосив американський президент.

Трамп також закликав Сенат припинити практику, через яку, на його думку, Республіканська партія ризикує програвати вибори. Окремо він звернувся до Міністерства юстиції та Палати представників із вимогою вжити заходів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Дональд Трамп запропонував керівнику UFC Дейні Уайту посаду речника Білого дому.

Також Новини.LIVE писав, що поблизу Білого дому затримали громадянина Венесуели, який заявив про намір убити Трампа. У викраденому автомобілі чоловіка правоохоронці знайшли три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв. Підозрюваного взяли під варту.