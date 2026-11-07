Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Стало відомо, що поблизу Білого дому у Вашингтоні затримано громадянина Венесуели, який, за його словами, чув "голоси", що наказували йому вбити президента США Дональда Трампа. Правоохоронці перевірили його автомобіль, де було знайдено три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв.

Про це повідомляє Associated Press, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про затримання чоловіка поблизу Білого дому

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що в четвер, 5 листопада було затримано підозрілого чоловіка неподалік Білого дому, який щось робив у припаркованому автомобілі. Він розповів правоохоронцям, що чує "голоси" у своїй голові, що наказували йому приїхати до столиці Сполучених Штатів та вбити Дональда Трампа. Пізніше поліція з'ясувала, що автомобіль має статус викраденого, всередині нього знайшли три одиниці вогнепальної зброї та десятки набоїв.

Стало відомо, що чоловіка звати Ронні Йордрікс Гуаніпа Кріньос, він є громадянином Венесуели та перебуває на території США нелегально.

"У заяві Кріноса описують як мігранта з Венесуели, який нелегально перебуває в країні після в'їзду до США через Техас у березні 2024 року. DHS повідомило, що йому висунуто звинувачення, і наразі він перебуває під вартою Служби маршалів США", — йдеться в джерелі.

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Відомо, що це не перший випадок спроби замаху на Дональда Трампа після повернення політика на посаду президента США у 2025 році.

Ми писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що він прагне підписати угоду, яка буде стосуватись не лише України, а і Європи. За його словами, ця домовленість має бути масштабною та "всім сподобається" натомість деталей він не розкрив.

Новини.LIVE інформували, що за словами американського лідера, тристороння зустріч між Україною, РФ та США відбудеться наступного тижня. Трамп повідомив, що мав важливі дзвінки, які мають прискорити врегулювання війни, деталей він не навів.