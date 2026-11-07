Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Стало известно, что недалеко от Белого дома в Вашингтоне был задержан гражданин Венесуэлы, который, по его словам, слышал "голоса", приказывавшие ему убить президента США Дональда Трампа. Правоохранители проверили его автомобиль, где было обнаружено три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

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Что известно о задержании мужчины возле Белого дома

Министерство внутренней безопасности США сообщило, что в четверг, 5 ноября, был задержан подозрительный мужчина недалеко от Белого дома, который что-то делал в припаркованном автомобиле. Он рассказал правоохранителям, что слышит "голоса" в своей голове, которые приказывали ему приехать в столицу Соединенных Штатов и убить Дональда Трампа. Позже полиция выяснила, что автомобиль числится угнанным, внутри него нашли три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов.

Стало известно, что мужчину зовут Ронни Йордрикс Гуанипа Криньос, он является гражданином Венесуэлы и находится на территории США нелегально.

"В заявлении Криноса описывают как мигранта из Венесуэлы, который нелегально пребывает в стране после въезда в США через Техас в марте 2024 года. DHS сообщило, что ему предъявлены обвинения, и в настоящее время он находится под стражей Службы маршалов США", — говорится в источнике.

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Мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что он стремится подписать соглашение, которое будет касаться не только Украины, но и Европы. По его словам, эта договоренность должна быть масштабной и "всем понравится", однако подробностей он не раскрыл.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам американского лидера, трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США состоится на следующей неделе. Трамп сообщил, что у него были важные телефонные разговоры, которые должны ускорить урегулирование войны, но подробностей он не привел.