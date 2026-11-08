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Главная Новости дня Трамп обвинил демократов в угрозах в адрес республиканцев

Трамп обвинил демократов в угрозах в адрес республиканцев

Ua ru
8 ноября 2026 13:03
Трамп обратился в Минюст из-за угроз демократов в адрес республиканцев Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в якобы незаконных угрозах в адрес республиканских доноров и членов партии и призвал Министерство юстиции немедленно вмешаться в ситуацию. Американский лидер заявил, что ответственные за такие действия должны оказаться в тюрьме, а также обвинил политических оппонентов в попытках повлиять на результаты выборов.

Об этом сообщило Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Дональда Трампа в социальной сети Truth Social.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп обвинил демократов в угрозах республиканцам

Американский президент заявил, что представители Демократической партии якобы угрожают республиканским донорам, крупнейшим из которых является Илон Маск, и членам партии.

По словам Трампа, такие действия являются беспрецедентными и незаконными. При этом конкретных доказательств своих обвинений в публикации он не привел. Ранее в Конгрессе лишь выражали недовольство Маском, поскольку тот отключил спутниковую связь в Украине. Основателя SpaceX хотели пригласить в Конгресс и выслушать.

"Угрозы, которые Демократическая партия выдвигает против невинных республиканских доноров и членов партии, являются абсолютно беспрецедентными и совершенно незаконными", — написал Трамп.

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Президент призвал сообщать о подобных случаях Министерству юстиции США или направлять соответствующую информацию непосредственно ему.

Трамп призвал Минюст США вмешаться

Глава Белого дома заявил, что ответственные за предполагаемые угрозы должны понести уголовную ответственность.

"Эти негодяи должны сесть в тюрьму за то, что они делают", — подчеркнул американский президент.

Трамп также призвал Сенат прекратить практику, из-за которой, по его мнению, Республиканская партия рискует проигрывать выборы. Отдельно он обратился к Министерству юстиции и Палате представителей с требованием принять меры.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дональд Трамп предложил руководителю UFC Дэйне Уайту должность пресс-секретаря Белого дома.

Также Новини.LIVE писал, что возле Белого дома задержали гражданина Венесуэлы, который заявил о намерении убить Трампа. В угнанном автомобиле мужчины правоохранители обнаружили три единицы огнестрельного оружия и десятки патронов. Подозреваемого взяли под стражу.

США Илон Маск угрозы Республиканская партия Демократическая партия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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