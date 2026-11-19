Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Глава США Дональд Трамп поклав відповідальність за тісну співпрацю між Росією та Китаєм на адміністрацію колишнього президента США Барака Обами. Водночас Трамп окремо наголосив, що до цього не причетний Джо Байден. Коментуючи спільну зустріч із президентом Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним, глава Білого дому назвав такий альянс грубою помилкою зовнішньої політики США.

Про це повідомляє Новини.LIVE, цитуючи заяви Дональда Трампа в інтерв'ю для Fox News.

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Трамп пояснив у чому вина Барака Обами щодо енергетики

Дональд Трамп заявив, що співпраця між Москвою та Пекіном стала результатом помилкових рішень колишнього американського лідера Барака Обами в галузі енергетики.

За словами Трампа, зближення двох держав суперечило їхній природній ворожнечі, а відповідальність за виникнення цих відносин лежить саме на Обамі, а не на Джо Байдені. Трамп також послався на базові засади політики та військової справи, згідно з якими такого об'єднання не можна було допускати за жодних обставин.

"Зустрітися одночасно і з президентом Сі, і з Путіним — адже вони співпрацюють, у них налагодилися стосунки, — таких стосунків ніколи не слід було допускати. Знаєте, вони були природними ворогами, але саме Обама, не Байден, а саме Обама зблизив їх через енергетику. Саме енергетика зблизила їх, бо Китай потребує енергії", — зазначив Дональд Трамп.

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Окрім дефіциту енергоносіїв, ключовим чинником зближення Китаю до Росії американський президент назвав ще й питання землі. Трамп порівняв демографічні та географічні масштаби обох країн: Китай має 1,4 мільярда жителів на відносно невеликій площі, тоді як територія Росії розтягнулася на 11 часових поясів і є найбільшою у світі.

"Їм також потрібна земля. Це було природно, розумієте. У них 1,4 мільярда населення і, порівняно з цим, невелика територія, тоді як Росія має 11 часових поясів. Це найбільша територія — це, безперечно, найбільша територія, а Китаю потрібна земля. Тож це було неминуче, але Обама через енергетику зблизив їх. Це був просто жах, знаєте, протягом усього мого життя", — сказав він.

Політик додав, що загрозу зближення Москви та Пекіна він усвідомлював ще на початковому рівні вивчення політики й військової стратегії.

"Я читав, що ніколи не варто допускати обёєднання Росії та Китаю — я був на рівні 101 у політиці чи військовій справі, — але їх зблизив президент Обама", — висловився Дональд Трамп.

Новини.LIVE повідомляли, що напередодні президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін перетнулися у китайському Шеньчжені, де відбувається саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Як раніше анонсували у Білому домі, центральною темою їхніх спільних переговорів має стати скорочення ядерних арсеналів.

Окремо на полях саміту глава Білого дому встиг коротко переговорити з Володимиром Путіним, назвавши його своїм другом та запевнивши, що між ними вже багато років зберігаються чудові взаємини.

Також Трамп схвально відгукнувся про розмову з Сі Цзіньпіном та пишний прийом, який йому організували в Китаї, підкресливши, що відносини Вашингтона й Пекіна спираються на взаємну повагу і вже дають потрібний результат.