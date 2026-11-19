Президент Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Глава США Дональд Трамп возложил ответственность за тесное сотрудничество между Россией и Китаем на администрацию бывшего президента США Барака Обамы. В то же время Трамп отдельно подчеркнул, что Джо Байден к этому не причастен. Комментируя совместную встречу с президентом Си Цзиньпином и Владимиром Путиным, глава Белого дома назвал такой альянс грубой ошибкой внешней политики США.

Об этом сообщает Новини.LIVE, цитируя заявления Дональда Трампа в интервью для Fox News.

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Трамп объяснил, в чём заключается вина Барака Обамы в сфере энергетики

Дональд Трамп заявил, что сотрудничество между Москвой и Пекином стало результатом ошибочных решений бывшего американского лидера Барака Обамы в сфере энергетики.

По словам Трампа, сближение двух государств противоречило их естественной вражде, а ответственность за возникновение этих отношений лежит именно на Обаме, а не на Джо Байдене. Трамп также сослался на основные принципы политики и военного дела, согласно которым такое объединение нельзя было допускать ни при каких обстоятельствах.

"Встретиться одновременно и с президентом Си, и с Путиным — ведь они сотрудничают, у них наладились отношения, — таких отношений никогда не следовало допускать. Знаете, они были естественными врагами, но именно Обама, не Байден, а именно Обама сблизил их через энергетику. Именно энергетика сблизила их, потому что Китай нуждается в энергии", — отметил Дональд Трамп.

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Помимо дефицита энергоносителей, ключевым фактором сближения Китая с Россией американский президент назвал ещё и земельный вопрос. Трамп сравнил демографические и географические масштабы обеих стран: в Китае проживает 1,4 миллиарда человек на относительно небольшой площади, тогда как территория России простирается на 11 часовых поясов и является самой большой в мире.

"Им также нужна земля. Это было естественно, понимаете. У них 1,4 миллиарда населения и, по сравнению с этим, небольшая территория, тогда как Россия имеет 11 часовых поясов. Это самая большая территория — это, бесспорно, самая большая территория, а Китаю нужна земля. Так что это было неизбежно, но Обама из-за энергетики сблизил их. Это был просто ужас, знаете, на протяжении всей моей жизни", — сказал он.

Политик добавил, что угрозу сближения Москвы и Пекина он осознавал еще на начальном этапе изучения политики и военной стратегии.

"Я читал, что никогда не следует допускать объединения России и Китая — я был на уровне 101 в политике или военном деле, — но их сблизил президент Обама", — заявил Дональд Трамп.

Новини.LIVE сообщали, что накануне президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин встретились в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Как ранее анонсировали в Белом доме, центральной темой их совместных переговоров должно стать сокращение ядерных арсеналов.

Отдельно на полях саммита глава Белого дома успел кратко поговорить с Владимиром Путиным, назвав его своим другом и заверив, что между ними уже много лет сохраняются прекрасные отношения.

Также Трамп положительно отозвался о беседе с Си Цзиньпином и пышном приеме, который ему устроили в Китае, подчеркнув, что отношения Вашингтона и Пекина основываются на взаимном уважении и уже приносят нужный результат.