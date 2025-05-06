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Трамп зробить "велику заяву" перед візитом на Близький Схід

6 травня 2025 20:55
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп анонсував "дуже велике оголошення" — деталі
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 6 травня, анонсував "дуже важливу заяву" перед від'їздом на Близький Схід. Це станеться найближчими днями.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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За словами Трампа, вже наступного понеділка він відвідає Близький Схід — Саудівську Аравію, Катар та ОАЕ. Напередодні поїздки він має зробити "дуже, дуже важливе оголошення".

"Думаю, до цього ми зробимо дуже, дуже важливе оголошення. Настільки велике, наскільки це можливо. І я не скажу вам, про що. Але воно буде — і воно дуже позитивне", — зазначив він.

Американський президент уточнив, що оголошення буде зроблено або в четвер, або в п'ятницю, або в понеділок від'їздом.

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що Україна та РФ готові до угоди про припинення вогню, а також оцінив пропозицію Кремля щодо триденного перемир'я.

Крім того, голова Білого дому провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом щодо його участі в припиненні вогню в Україні.

США Дональд Трамп ОАЕ Саудівська Аравія Катар
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