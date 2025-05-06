Трамп оголосив нове свято на честь перемог США у світових війнах

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо історичної ролі Сполучених Штатів у Другій світовій війні. За його словами, саме Америка забезпечила перемогу союзників, а без її втручання світ міг би виглядати зовсім інакше.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

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Трамп розкритикував те, що Сполучені Штати не відзначають свою ключову роль у завершенні війни, тоді як інші країни святкують цей день як символ перемоги.

"Ми перемогли у двох світових війнах, але ми ніколи не приписували собі цю заслугу — це роблять інші! По всьому світу члени Альянсу святкують перемогу, яку ми здобули у Другій світовій війні. Єдина країна, яка не святкує — це Сполучені Штати Америки, і ця перемога була досягнута лише завдяки нам. Без Сполучених Штатів війну виграли б інші країни, і світ був би зовсім іншим", — повідомив Дональд Трамп.

Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

Дональд Трамп оголосив про нові свята для США

Він наголосив, що Сполучені Штати не лише відіграли вирішальну роль у завершенні Другої світової війни, а й раніше зробили внесок у Перемогу у Першій світовій. У зв’язку з цим Трамп оголосив про запровадження національного свята, яке щорічно вшановуватиме перемоги США у двох світових війнах — 8 травня та 11 листопада. Водночас президент наголосив, що країна не буде "закритою" у ці дні, як під час традиційних свят, адже, за його словами, "в Америці і так надто багато вихідних". За задумом Трампа, це будуть дні пам’яті та роботи.

"Тому я оголошую Національне свято на честь Перемог у Першій світовій війні (де перемир’я було підписане 11 листопада 1918 року) та Другій світовій війні (де день Перемоги був 8 травня 1945 року). Ми не будемо закривати країну на ці два дуже важливі свята — 11 листопада та 8 травня (Перша та Друга світові війни), тому що в Америці вже й так забагато свят — у році не вистачає днів", — підсумував Трамп у дописі.

Нагадаємо, Дональд Трамп сьогодні, 6 травня, також підписав низку указів та розпоряджень, які стосуються війська США, мистецтва, медицини, освіти й не тільки.

Також Дональд Трамп прокоментував триденне перемир'я від Володимира Путіна.