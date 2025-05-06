Президент США видав низку указів стосочно студентських позик, відмови у грантах Гарварду, запровадження самодепортації

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Лідер США Дональд Трамп продовжує традиції перших днів свого чергового президентства під егідою "жодного дня без указів та розпоряджень". Сьогодні адміністрація оголосила про кілька нових ініціатив на різні теми: від військових до імміграції та студентських позик.

Про підписані укази інформує CNN.

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Канал зазначає, що серед підписаних документів є заборона фінансування суперечливих досліджень інфекційних захворювань та спрощення для фармацевтичних компаній виробництва ліків у США.

Скорочення військових офіцерів: Міністр оборони Піт Гегсет наказав вищому керівництву Пентагону скоротити кількість чотиризіркових генералів та адміралів щонайменше на 20% у збройних силах. Пентагону також наказано скоротити чисельність генералів у Національній гвардії, а також генералів та флагманських офіцерів у збройних силах.

Політика самостійної депортації: Міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що оплатить мігрантам без документів виїзд з США, включаючи квиток в один кінець та додаткові 1000 доларів США, якщо вони підтвердять повернення до своєї країни. Ті, хто бере участь у цьому процесі, "можуть" зберегти за мігрантом можливість легально повторно в’їхати до США в майбутньому.

Фармацевтика: Трамп підписав виконавчий указ про спрощення процедур видачі дозволів фармацевтичним компаніям на будівництво виробничих майданчиків у США. Це сталося після того, як він заявив, що оголосить про фармацевтичні тарифи "протягом наступних двох тижнів", але не уточнив конкретні тарифні ставки, які можуть бути запроваджені.

Дослідження хвороб: Іншим виконавчим розпорядженням Трамп заборонив будь-яке фінансування суперечливих досліджень інфекційних захворювань у Китаї, Ірані та інших іноземних країнах, які, на думку уряду, мають недостатній нагляд за дослідженнями. На думку аналітиків, цей указ натякає на те, що дослідження могли бути причиною спалаху пандемії Covid-19.

Гарвард: Адміністрація оголосила про припинення всіх нових федеральних дослідницьких грантів для Гарвардського університету. Вона вимагає від університету змін у політичній політиці.

Студентські позики: Міністерство освіти погрожує призупинити федеральну допомогу коледжам та університетам, у яких високий рівень студентів не сплачує студентські позики.

Голлівуд: Президент заявив, що доручив Міністерству торгівлі та Торговому представнику США запровадити 100% тариф на фільми, вироблені за межами Сполучених Штатів та імпортовані до Америки.

Раніше повідомлялось, що Трамп похизувався тим, що першим "підірвав" газопровід РФ "Північний потік". Малась на увазі заборона його будування.

Також президент США стверджував, що лідери країн ЄС багато разів просили його зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Прохання нібито було через те, що глава Кремля їм не відповідає.