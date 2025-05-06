Президент США издал ряд указов относительно студенческих займов, отказа в грантах Гарварду, введения самодепортации

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Лидер США Дональд Трамп продолжает традиции первых дней своего очередного президентства под эгидой "ни одного дня без указов и распоряжений". Сегодня администрация объявила о нескольких новых инициативах на разные темы: от военных до иммиграции и студенческих займов.

О подписанных указах информирует CNN.

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Канал отмечает, что среди подписанных документов есть запрет финансирования противоречивых исследований инфекционных заболеваний и упрощение для фармацевтических компаний производства лекарств в США.

Сокращение военных офицеров: Министр обороны Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона сократить количество четырехзвездочных генералов и адмиралов минимум на 20% в вооруженных силах. Пентагону также приказано сократить численность генералов в Национальной гвардии, а также генералов и флагманских офицеров в вооруженных силах.

Политика самостоятельной депортации: Министерство внутренней безопасности объявило, что оплатит мигрантам без документов выезд из США, включая билет в один конец и дополнительные 1000 долларов США, если они подтвердят возвращение в свою страну. Те, кто участвует в этом процессе, "могут" сохранить за мигрантом возможность легально повторно въехать в США в будущем.

Фармацевтика: Трамп подписал исполнительный указ об упрощении процедур выдачи разрешений фармацевтическим компаниям на строительство производственных площадок в США. Это произошло после того, как он заявил, что объявит о фармацевтических тарифах "в течение следующих двух недель", но не уточнил конкретные тарифные ставки, которые могут быть введены.

Исследование болезней: Другим исполнительным распоряжением Трамп запретил любое финансирование противоречивых исследований инфекционных заболеваний в Китае, Иране и других иностранных странах, которые, по мнению правительства, имеют недостаточный надзор за исследованиями. По мнению аналитиков, этот указ намекает на то, что исследования могли быть причиной вспышки пандемии Covid-19.

Гарвард: Администрация объявила о приостановке всех новых федеральных исследовательских грантов для Гарвардского университета. Она требует от университета изменений в политической политике.

Студенческие займы: Министерство образования угрожает приостановить федеральную помощь колледжам и университетам, в которых высокий уровень студентов не платит студенческие займы.

Голливуд: Президент заявил, что поручил Министерству торговли и Торговому представителю США ввести 100% тариф на фильмы, произведенные за пределами Соединенных Штатов и импортируемые в Америку.

Ранее сообщалось, что Трамп похвастался тем, что первым "взорвал" газопровод РФ "Северный поток". Имелся в виду запрет его строительства.

Также президент США утверждал, что лидеры стран ЕС много раз просили его позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. Просьба якобы была из-за того, что глава Кремля им не отвечает.