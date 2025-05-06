Президент США заявив, що не знає, хто опублікував це фото в його соцмережі

Дональд Трамп в образі Папи Римського. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп відповів на критику щодо фото на своїй сторінці Truthsocial, на якому він зображений в образі Папи Римського. Очільник Білого дому заявив, що без поняття, звідки взялось це фото, але дружині воно сподобалось.

Про це повідомляє канал SkyNews.

Реклама

Читайте також:

Як Трамп відреагував на критику фото

Трамп в образі Папи Римського. Фото: Скриншот

Дональд Трамп заявив журналістам, що це фото сподобалось католикам, але він не знає, як воно опинилось на його сторінці в соцмережі й в офіційному обліковому запису Білого дому.

"Я нічого про це не знаю… Хоча моїй дружині воно здалося милим", — додав Трамп.

Канал нагадує, що за це фото Трампа розкритикували американські релігійні організації. Наприклад, спільнота єпископів Нью-Йорка, заявила, що в такому фото не бачить "нічого смішного". Крім них, це фото розкритикував єпископ Сполученої єпархії Спрінґфілда у штаті Іллінойс Томас Джон Папроцький.

Відреагували на таку витівку і в Італії. Колишній прем'єр Маттео Ренці сказав, що це "ображає вірян, інституції та демонструє, що лідеру світових правих подобається грати роль клоуна".

Раніше Трамп заявляв журналістам, хоч і жартома, що не проти стати новим Папою Римським. Однак, за його словами, в нього немає якихось переваг.

Тим часом стало відомо, що до Ватикану 5 травня, прибули всі 133 кардинали, які мають право голосу у виборі нового Папи Римського. Фактичне голосування розпочнеться 7 травня.