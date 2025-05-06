Президент США заявив, що не знає, хто опублікував це фото в його соцмережі

Католикам сподобалось — Трамп про фото в образі Папи Римського
Президент США Дональд Трамп відповів на критику щодо фото на своїй сторінці Truthsocial, на якому він зображений в образі Папи Римського. Очільник Білого дому заявив, що без поняття, звідки взялось це фото, але дружині воно сподобалось.
Про це повідомляє канал SkyNews.
Як Трамп відреагував на критику фото
Дональд Трамп заявив журналістам, що це фото сподобалось католикам, але він не знає, як воно опинилось на його сторінці в соцмережі й в офіційному обліковому запису Білого дому.
"Я нічого про це не знаю… Хоча моїй дружині воно здалося милим", — додав Трамп.
Канал нагадує, що за це фото Трампа розкритикували американські релігійні організації. Наприклад, спільнота єпископів Нью-Йорка, заявила, що в такому фото не бачить "нічого смішного". Крім них, це фото розкритикував єпископ Сполученої єпархії Спрінґфілда у штаті Іллінойс Томас Джон Папроцький.
Відреагували на таку витівку і в Італії. Колишній прем'єр Маттео Ренці сказав, що це "ображає вірян, інституції та демонструє, що лідеру світових правих подобається грати роль клоуна".
Раніше Трамп заявляв журналістам, хоч і жартома, що не проти стати новим Папою Римським. Однак, за його словами, в нього немає якихось переваг.
Тим часом стало відомо, що до Ватикану 5 травня, прибули всі 133 кардинали, які мають право голосу у виборі нового Папи Римського. Фактичне голосування розпочнеться 7 травня.
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