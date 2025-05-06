Президент США заявил, что не знает, кто опубликовал это фото в его соцсети

Католикам понравилось — Трамп о фото в образе Папы Римского
Президент США Дональд Трамп ответил на критику относительно фото на своей странице Truthsocial, на котором он изображен в образе Папы Римского. Глава Белого дома заявил, что без понятия, откуда взялось это фото, но жене оно понравилось.
Об этом сообщает канал SkyNews.
Как Трамп отреагировал на критику фото
Дональд Трамп заявил журналистам, что это фото понравилось католикам, но он не знает, как оно оказалось на его странице в соцсети и в официальном аккаунте Белого дома.
"Я ничего об этом не знаю... Хотя моей жене оно показалось милым", — добавил Трамп.
Канал напоминает, что за это фото Трампа раскритиковали американские религиозные организации. Например, сообщество епископов Нью-Йорка заявило, что в таком фото не видит "ничего смешного". Кроме них это фото раскритиковал епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий.
Отреагировали на такую выходку и в Италии. Бывший премьер Маттео Ренци сказал, что это "оскорбляет верующих, институты и демонстрирует, что лидеру мировых правых нравится играть роль клоуна".
Ранее Трамп заявлял журналистам, хоть и в шутку, что не против стать новым Папой Римским. Однако, по его словам, у него нет каких-то преимуществ.
Между тем стало известно, что в Ватикан 5 мая прибыли все 133 кардинала, которые имеют право голоса в выборе нового Папы Римского. Фактическое голосование начнется 7 мая.
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