Президент США заявил, что не знает, кто опубликовал это фото в его соцсети

Дональд Трамп в образе Папы Римского. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп ответил на критику относительно фото на своей странице Truthsocial, на котором он изображен в образе Папы Римского. Глава Белого дома заявил, что без понятия, откуда взялось это фото, но жене оно понравилось.

Об этом сообщает канал SkyNews.

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Трамп в образе Папы Римского. Фото: Скриншот

Дональд Трамп заявил журналистам, что это фото понравилось католикам, но он не знает, как оно оказалось на его странице в соцсети и в официальном аккаунте Белого дома.

"Я ничего об этом не знаю... Хотя моей жене оно показалось милым", — добавил Трамп.

Канал напоминает, что за это фото Трампа раскритиковали американские религиозные организации. Например, сообщество епископов Нью-Йорка заявило, что в таком фото не видит "ничего смешного". Кроме них это фото раскритиковал епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий.

Отреагировали на такую выходку и в Италии. Бывший премьер Маттео Ренци сказал, что это "оскорбляет верующих, институты и демонстрирует, что лидеру мировых правых нравится играть роль клоуна".

Ранее Трамп заявлял журналистам, хоть и в шутку, что не против стать новым Папой Римским. Однако, по его словам, у него нет каких-то преимуществ.

Между тем стало известно, что в Ватикан 5 мая прибыли все 133 кардинала, которые имеют право голоса в выборе нового Папы Римского. Фактическое голосование начнется 7 мая.