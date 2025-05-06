Трамп прокоментував ініціативу Путіна щодо триденного перемир’я

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот відео

Триденне перемир'я — це дуже багато. Річ у тім, що до цього перемовини з Путіним взагалі не велися роками.

Як повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті.

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Думка Трампа щодо триденного перемир'я

"Путін оголосив триденне перемир’я — можливо, це звучить небагато, але насправді це дуже багато, якщо згадати, з чого ми починали", — сказав американський лідер.

За його словами, Джозеф Байден упродовж трьох років взагалі не розмовляв із президентом РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін із нагоди 80-річчя Перемоги оголосив про тимчасове припинення бойових дій. Перемир'я має тривати від опівночі 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський відхилив пропозицію щодо перемир'я на кілька днів. Він заявив, що Україна готова до 30-денного перемир'я.