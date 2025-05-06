Трамп прокомментировал инициативу Путина касательно трехдневного перемирия

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот видео

Трехдневное перемирие — это очень много. Дело в том, что до этого переговоры с Путиным вообще не велись годами.

Как сообщает Telegram-канал "Donald Trump на украинском" об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете.

Реклама

Читайте также:

Мнение Трампа касательно трехдневного перемирия

"Путин объявил трехдневное перемирие — возможно, это звучит немного, но на самом деле это очень много, если вспомнить, с чего мы начинали", — сказал американский лидер.

По его словам, Джозеф Байден в течение трех лет вообще не разговаривал с президентом РФ.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин по случаю 80-летия Победы объявил о временном прекращении боевых действий. Перемирие должно длиться с полуночи 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский отклонил предложение о перемирии на несколько дней. Он заявил, что Украина готова к 30-дневному перемирию.