Трамп объявил новый праздник в честь побед США в мировых войнах

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно исторической роли Соединенных Штатов во Второй мировой войне. По его словам, именно Америка обеспечила победу союзников, а без ее вмешательства мир мог бы выглядеть совсем иначе.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

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Трамп раскритиковал то, что Соединенные Штаты не отмечают свою ключевую роль в завершении войны, тогда как другие страны празднуют этот день как символ победы.

"Мы победили в двух мировых войнах, но мы никогда не приписывали себе эту заслугу — это делают другие! По всему миру члены Альянса празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует — это Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам. Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим", — сообщил Дональд Трамп.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

Дональд Трамп объявил о новых праздниках для США

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не только сыграли решающую роль в завершении Второй мировой войны, но и ранее внесли вклад в Победу в Первой мировой. В связи с этим Трамп объявил о введении национального праздника, который ежегодно будет чествовать победы США в двух мировых войнах — 8 мая и 11 ноября. В то же время президент подчеркнул, что страна не будет "закрытой" в эти дни, как во время традиционных праздников ведь по его словам, "в Америке и так слишком много выходных". По замыслу Трампа, это будут дни памяти и работы.

"Поэтому я объявляю Национальный праздник в честь Побед в Первой мировой войне (где перемирие было подписано 11 ноября 1918 года) и Второй мировой войне (где день Победы был 8 мая 1945 года). Мы не будем закрывать страну на эти два очень важных праздника — 11 ноября и 8 мая (Первая и Вторая мировые войны), потому что в Америке уже и так много праздников — в году не хватает дней", — подытожил Трамп в заметке.

Напомним, Дональд Трамп сегодня, 6 мая, также подписал ряд указов и распоряжений, которые касаются войска США, искусства, медицины, образования и не только.

Также Дональд Трамп прокомментировал трехдневное перемирие от Владимира Путина.