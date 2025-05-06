Трамп объявил новый праздник в честь побед США в мировых войнах

Трамп заявил, что победу во Второй мировой одержали только США
Президент Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно исторической роли Соединенных Штатов во Второй мировой войне. По его словам, именно Америка обеспечила победу союзников, а без ее вмешательства мир мог бы выглядеть совсем иначе.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Трамп считает, что именно благодаря США страны-союзники выиграли все войны
Трамп раскритиковал то, что Соединенные Штаты не отмечают свою ключевую роль в завершении войны, тогда как другие страны празднуют этот день как символ победы.
"Мы победили в двух мировых войнах, но мы никогда не приписывали себе эту заслугу — это делают другие! По всему миру члены Альянса празднуют победу, которую мы одержали во Второй мировой войне. Единственная страна, которая не празднует — это Соединенные Штаты Америки, и эта победа была достигнута только благодаря нам. Без Соединенных Штатов войну выиграли бы другие страны, и мир был бы совсем другим", — сообщил Дональд Трамп.
Дональд Трамп объявил о новых праздниках для США
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не только сыграли решающую роль в завершении Второй мировой войны, но и ранее внесли вклад в Победу в Первой мировой. В связи с этим Трамп объявил о введении национального праздника, который ежегодно будет чествовать победы США в двух мировых войнах — 8 мая и 11 ноября. В то же время президент подчеркнул, что страна не будет "закрытой" в эти дни, как во время традиционных праздников ведь по его словам, "в Америке и так слишком много выходных". По замыслу Трампа, это будут дни памяти и работы.
"Поэтому я объявляю Национальный праздник в честь Побед в Первой мировой войне (где перемирие было подписано 11 ноября 1918 года) и Второй мировой войне (где день Победы был 8 мая 1945 года). Мы не будем закрывать страну на эти два очень важных праздника — 11 ноября и 8 мая (Первая и Вторая мировые войны), потому что в Америке уже и так много праздников — в году не хватает дней", — подытожил Трамп в заметке.
Напомним, Дональд Трамп сегодня, 6 мая, также подписал ряд указов и распоряжений, которые касаются войска США, искусства, медицины, образования и не только.
Также Дональд Трамп прокомментировал трехдневное перемирие от Владимира Путина.
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