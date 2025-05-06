Трамп анонсировал "очень большое объявление" — детали

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во вторник, 6 мая, анонсировал "очень важное заявление" перед отъездом на Ближний Восток. Это произойдет в ближайшие дни.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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По словам Трампа, уже в следующий понедельник он посетит Ближний Восток — Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Накануне поездки он должен сделать "очень, очень важное объявление".

"Думаю, до этого мы сделаем очень, очень важное объявление. Настолько большое, насколько это возможно. И я не скажу вам, о чем. Но оно будет — и оно очень позитивное", — отметил он.

Американский президент уточнил, что объявление будет сделано либо в четверг, либо в пятницу, либо в понедельник перед отъездом.

Напомним, вчера Трамп заявил, что Украина и РФ готовы к соглашению о прекращении огня, а также оценил предложение Кремля о трехдневном перемирии.

Кроме того, глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом относительно его участия в прекращении огня в Украине.