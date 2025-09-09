Відео
Головна Новини дня Трамп згорнув програму протидії дезінформації з Росії та Китаю

Трамп згорнув програму протидії дезінформації з Росії та Китаю

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 10:13
США згорнули меморандуми з ЄС щодо протидії дезінформації
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

США вирішили згорнути спільні проєкти з європейськими партнерами для протидії дезінформації з боку Китаю, Ірану та Росії. Європейські держави минулого тижня отримали повідомлення від Державного департаменту США про припинення дії меморандумів, укладених ще за адміністрації Джо Байдена.

Про це пише Financial Times із посиланням на європейських чиновників, знайомих із ситуацією.

Читайте також:

В США більше не співпрацюватимуть з ЄС для протидії фейкам з Росії, Ірану та Китаю

Ці документи передбачали спільний підхід до виявлення та нейтралізації ворожих інформаційних кампаній.

Таке рішення було ухвалене після того, як команда Дональда Трампа ліквідувала підрозділи, що мали опікуватися захистом виборчого процесу в США та протидією іноземному впливу. Самі меморандуми входили до програми Центру глобальної взаємодії (GEC), який займався відстеженням і викриттям дезінформації, зокрема й від терористичних груп.

Колишній керівник центру Джеймс Рубін розкритикував цей крок, назвавши його "одностороннім актом роззброєння" у протистоянні з Росією та Китаєм. Він підкреслив, що в епоху штучного інтелекту інформаційні загрози лише зростають.

GEC спочатку протидіяв терористичній пропаганді, а згодом розширив діяльність на боротьбу з державними дезінформаційними кампаніями. У грудні минулого року він був закритий після того, як у Конгресі не підтримали продовження мандату. Функції тимчасово передали новому офісу при Держдепартаменті, який у квітні цього року також був ліквідований адміністрацією Трампа. Розірвання дії меморандумів стало завершальним кроком згортання програми.

Примітно, що вересні 2024 року саме GEC публічно заявив, що російський телеканал RT працює в інтересах російських спецслужб, використовуючи кібершпигунство й втручання у вибори в Молдові.

Після цього США запровадили санкції проти RT та інших державних медіа. В Європі та Британії мовлення RT заборонили ще у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, тим часом Росія активно поширює пропаганду в Африці під виглядом "боротьби з дезінформацією".

Тим часом в Центрі протидії дезінформації уже спрогнозували, які фейки готує Росія проти України у вересні. Також ГУР оприлюднило перелік топових пропагандистів Кремля

Іран Китай Дональд Трамп фейки пропаганда
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
