рф розширює пропагандистську мережу в Африці — ЦПД

Росія продовжує розширювати пропагандистську мережу в Африці, прикриваючи її нібито боротьбою з дезінформацією. Кремль створює канали впливу, здатні транслювати вигідну йому картину світу для іноземної аудиторії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України в Telegram у середу, 3 вересня.

Російська пропаганда під виглядом фактчекінгу

У ЦПД зазначили, що до контрольованої росією "Міжнародної асоціації з фактчекінгу" (Global Fact-Checking Network, GFCN) приєдналося понад десять експертів з африканських країн. Діяльність цієї організації в рф подають як "боротьбу з дезінформацією". Насправді вона створена під егідою ТАСС — одного з головних пропагандистських рупорів Кремля.

"Головна мета такого "фактчекінгу" — легалізація російських фейків на іноземну аудиторію", — підкреслили у ЦПД.

У Центрі зазначають, що росія намагається показати себе "борцем з фейками", хоча поширення дезінформації є складовою її державної політики. Залучення африканських журналістів і політологів дозволяє Кремлю формувати мережу впливу за межами країни. Таким чином, рф прагне зміцнити свої позиції в інформаційному просторі Африки та просувати власну пропаганду.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки та Центрі протидії дезінформації повідомили про "рупори Кремля", які працюють на російську пропагандистську машину.

Раніше ми також інформували, що на тимчасово окупованих територіях України почалася нова хвиля проросійського тиску на освітню сферу. Кремль проводить кампанію з так званого "перевиховання" вчителів історії та нав’язує школярам переписану версію історії України, Росії та світу.