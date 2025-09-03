Відео
РФ поширює пропаганду в Африці під виглядом фактчекінгу

РФ поширює пропаганду в Африці під виглядом фактчекінгу

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 15:17
рф розширює пропагандистську мережу в Африці — ЦПД
РосЗМІ. Ілюстративне фото: РНБО у Telegram Фото: ЦПД

Росія продовжує розширювати пропагандистську мережу в Африці, прикриваючи її нібито боротьбою з дезінформацією. Кремль створює канали впливу, здатні транслювати вигідну йому картину світу для іноземної аудиторії.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України в Telegram у середу, 3 вересня.

Читайте також:

Російська пропаганда під виглядом фактчекінгу

У ЦПД зазначили, що до контрольованої росією "Міжнародної асоціації з фактчекінгу" (Global Fact-Checking Network, GFCN) приєдналося понад десять експертів з африканських країн. Діяльність цієї організації в рф подають як "боротьбу з дезінформацією". Насправді вона створена під егідою ТАСС — одного з головних пропагандистських рупорів Кремля.

РФ поширює пропаганду в Африці під виглядом фактчекінгу - фото 1
Повідомлення РНБО у Telegram. Фото: скриншот

"Головна мета такого "фактчекінгу" — легалізація російських фейків на іноземну аудиторію", — підкреслили у ЦПД.

У Центрі зазначають, що росія намагається показати себе "борцем з фейками", хоча поширення дезінформації є складовою її державної політики. Залучення африканських журналістів і політологів дозволяє Кремлю формувати мережу впливу за межами країни. Таким чином, рф прагне зміцнити свої позиції в інформаційному просторі Африки та просувати власну пропаганду.

Нагадаємо, що у Головному управлінні розвідки та Центрі протидії дезінформації повідомили про "рупори Кремля", які працюють на російську пропагандистську машину.

Раніше ми також інформували, що на тимчасово окупованих територіях України почалася нова хвиля проросійського тиску на освітню сферу. Кремль проводить кампанію з так званого "перевиховання" вчителів історії та нав’язує школярам переписану версію історії України, Росії та світу.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
