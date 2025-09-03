Видео
РФ распространяет пропаганду в Африке под видом фактчекинга

РФ распространяет пропаганду в Африке под видом фактчекинга

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 15:17
рф розширює пропагандистську мережу в Африці — ЦПД
РосСМИ. Ілюстративне фото: СНБО у Telegram Фото: ЦПД

Россия продолжает расширять пропагандистскую сеть в Африке, прикрывая ее якобы борьбой с дезинформацией. Кремль создает каналы влияния, способные транслировать выгодную ему картину мира для иностранной аудитории.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в Telegram в среду, 3 сентября.

Российская пропаганда под видом фактчекинга

В ЦПИ отметили, что к контролируемой Россией "Международной ассоциации по фактчекингу" (Global Fact-Checking Network, GFCN) присоединилось более десяти экспертов из африканских стран. Деятельность этой организации в рф подают как "борьбу с дезинформацией". На самом деле она создана под эгидой ТАСС - одного из главных пропагандистских рупоров Кремля.

РФ распространяет пропаганду в Африке под видом фактчекинга - фото 1
Сообщение РНБО в Telegram. Фото: скриншот

"Главная цель такого "фактчекинга" — легализация российских фейков на иностранную аудиторию", — подчеркнули в ЦПД.

В Центре отмечают, что россия пытается показать себя "борцом с фейками", хотя распространение дезинформации является составляющей ее государственной политики. Привлечение африканских журналистов и политологов позволяет Кремлю формировать сеть влияния за пределами страны. Таким образом, рф стремится укрепить свои позиции в информационном пространстве Африки и продвигать собственную пропаганду.

Напомним, что в Главном управлении разведки и Центре противодействия дезинформации сообщили о "рупорах Кремля", которые работают на российскую пропагандистскую машину.

Ранее мы также информировали, что на временно оккупированных территориях Украины началась новая волна пророссийского давления на образовательную сферу. Кремль проводит кампанию по так называемому "перевоспитанию" учителей истории и навязывает школьникам переписанную версию истории Украины, России и мира.

дезинформация фейки Африка РНБО Россия ЦПД
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
