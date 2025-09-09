Видео
Главная Новости дня Трамп свернул программу защиты от дезинформации из РФ и Китая

Трамп свернул программу защиты от дезинформации из РФ и Китая

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 10:13
США свернули меморандумы с ЕС по противодействию дезинформации
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

США решили свернуть совместные проекты с европейскими партнерами для противодействия дезинформации со стороны Китая, Ирана и России. Европейские государства на прошлой неделе получили уведомление от Государственного департамента США о прекращении действия меморандумов, заключенных еще при администрации Джо Байдена.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ситуацией.

Читайте также:

В США больше не будут сотрудничать с ЕС для противодействия фейкам из России, Ирана и Китая

Эти документы предусматривали совместный подход к выявлению и нейтрализации враждебных информационных кампаний.

Такое решение было принято после того, как команда Дональда Трампа ликвидировала подразделения, которые должны были заниматься защитой избирательного процесса в США и противодействием иностранному влиянию. Сами меморандумы входили в программу Центра глобального взаимодействия (GEC), который занимался отслеживанием и разоблачением дезинформации, в том числе и от террористических групп.

Бывший руководитель центра Джеймс Рубин раскритиковал этот шаг, назвав его "односторонним актом разоружения" в противостоянии с Россией и Китаем. Он подчеркнул, что в эпоху искусственного интеллекта информационные угрозы только растут.

GEC сначала противодействовал террористической пропаганде, а затем расширил деятельность на борьбу с государственными дезинформационными кампаниями. В декабре прошлого года он был закрыт после того, как в Конгрессе не поддержали продление мандата. Функции временно передали новому офису при Госдепартаменте, который в апреле этого года также был ликвидирован администрацией Трампа. Расторжение действия меморандумов стало завершающим шагом сворачивания программы.

Примечательно, что в сентябре 2024 года именно GEC публично заявил, что российский телеканал RT работает в интересах российских спецслужб, используя кибершпионаж и вмешательство в выборы в Молдове.

После этого США ввели санкции против RT и других государственных медиа. В Европе и Британии вещание RT запретили еще в 2022 году после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, тем временем Россия активно распространяет пропаганду в Африке, прикрыв ее под видом "борьбы с дезинформацией".

Между тем в Центре противодействия дезинформации уже спрогнозировали, какие фейки готовит Россия против Украины в сентябре. Также ГУР обнародовало перечень топовых пропагандистов Кремля.

Иран Китай Дональд Трамп фейки пропаганда
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
