Дональд Трамп висловився про атаки РФ по Україні після перемовин

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа дивує те, що Росія продовжує бомбардування міст України. Американський лідер вважав, що його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним мала зупинити агресію Кремля.

Про це президент США заявив під час інтерв'ю Newsmax у суботу, 2 серпня.

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Жорстокі російські обстріли українських міст продовжуються, не зважаючи на те, що Трамп вважав розмови з Путіним "хорошими".

"Він, очевидно, міцний горішок, тому в цьому плані нічого не змінилося. Але я здивований. Ми мали безліч хороших розмов, під час яких могли б покласти край цій ситуації, аж раптом почалися бомбардування", — заявив американський президент.

Раніше Трамп також висловився про наміри Путіна захопити усю територію України, попри можливі санкції та застереження США.

Крім того, американський лідер дав наказ атомним підводним човнам наблизитися до Росії після погроз Медвєдєва щодо застосування ядерної зброї.