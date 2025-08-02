Дональд Трамп высказался об атаках РФ по Украине после переговоров

Трамп удивлен ударами РФ по Украине после переговоров
Президента США Дональда Трампа удивляет то, что Россия продолжает бомбардировку городов Украины. Американский лидер считал, что его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным должен был остановить агрессию Кремля.
Об этом президент США заявил во время интервью Newsmax в субботу, 2 августа.
Трамп высказался об атаках РФ по Украине
Жестокие российские обстрелы украинских городов продолжаются, несмотря на то, что Трамп считал разговоры с Путиным "хорошими".
"Он, очевидно, крепкий орешек, поэтому в этом плане ничего не изменилось. Но я удивлен. Мы имели множество хороших разговоров, во время которых могли бы положить конец этой ситуации, и вдруг начались бомбардировки", — заявил американский президент.
Ранее Трамп также высказался о намерениях Путина захватить всю территорию Украины, несмотря на возможные санкции и предостережения США.
Кроме того, американский лидер дал приказ атомным подводным лодкам приблизиться к России после угроз Медведева по применению ядерного оружия.
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