Дональд Трамп высказался об атаках РФ по Украине после переговоров

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президента США Дональда Трампа удивляет то, что Россия продолжает бомбардировку городов Украины. Американский лидер считал, что его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным должен был остановить агрессию Кремля.

Об этом президент США заявил во время интервью Newsmax в субботу, 2 августа.

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Жестокие российские обстрелы украинских городов продолжаются, несмотря на то, что Трамп считал разговоры с Путиным "хорошими".

"Он, очевидно, крепкий орешек, поэтому в этом плане ничего не изменилось. Но я удивлен. Мы имели множество хороших разговоров, во время которых могли бы положить конец этой ситуации, и вдруг начались бомбардировки", — заявил американский президент.

Ранее Трамп также высказался о намерениях Путина захватить всю территорию Украины, несмотря на возможные санкции и предостережения США.

Кроме того, американский лидер дал приказ атомным подводным лодкам приблизиться к России после угроз Медведева по применению ядерного оружия.