Президент США Дональд Трамп та керівник Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп міг отримати значну фінансову вигоду після втручання в ситуацію навколо керівництва компанії Nvidia. Після повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора акції виробника зросли більш ніж на 30%, а потенційний прибуток Трампа міг сягнути 15 млн доларів.

Про це повідомляє The Telegraph, інформує Новини.LIVE.

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Як Трамп допоміг повернути Хуанга до керівництва Nvidia

У неділю ввечері Трамп телефоном долучився до засідання ради директорів Nvidia та переконав її повторно призначити Дженсена Хуанга генеральним директором компанії. Раніше той залишив посаду на тлі скандалу через позашлюбні стосунки з жінкою, яку американські посадовці підозрювали у шпигунстві на користь Китаю.

Після повернення Хуанга акції Nvidia в понеділок зросли більш ніж на 30%. Завдяки цьому ринкова вартість компанії відновила майже 1 трлн доларів після попереднього падіння.

Сам Трамп підтвердив, що вплинув на рішення ради директорів. Він також наголосив, що країні потрібне лідерство Дженсена Хуанга в Nvidia.

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У компанії пояснили, що отримали "чітку інформацію від вищих посадовців уряду США". Вона дала керівництву впевненість, що повторне призначення Хуанга не становить загрози національній безпеці.

Чому Трамп міг отримати мільйони доларів

За оцінками The Telegraph, на кінець вересня Трамп володів до 370 тис. акцій Nvidia. Видання дійшло такого висновку на основі останніх фінансових декларацій президента США.

Після зростання вартості цінних паперів потенційний прибуток Трампа міг сягнути 15 млн доларів. Водночас це оцінка збільшення вартості його активів, а не підтверджений дохід від продажу акцій.

Ситуація викликала питання серед американських політиків. Сенатори-демократи закликали провести розслідування, щоб з'ясувати, чи міг президент отримати особисту фінансову вигоду завдяки своєму втручанню.

У Білому домі відкинули припущення про вплив Трампа на інвестиційні рішення. Там заявили, що його портфелем акцій та облігацій незалежно керують сторонні фінансові установи, які використовують автоматизовані моделі. За словами представників адміністрації, президент і його родина не можуть впливати на рішення щодо інвестицій.

Раніше Новини.LIVE писали, що після повернення Дженсена Хуанга до керівництва Nvidia акції компанії зросли на 28%. Співзасновник знову очолив виробника чипів після майже двотижневої перерви, пов’язаної зі скандалом навколо його особистого життя.

Також раніше хакерське угруповання The Gentlemen заявило про злам Nvidia та пригрозило оприлюднити викрадену інформацію. Кіберзлочинці розмістили назву компанії на своєму сайті в даркнеті та запустили зворотний відлік до можливого витоку даних.