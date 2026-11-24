Президент США Дональд Трамп и глава компании Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп мог получить значительную финансовую выгоду после вмешательства в ситуацию вокруг руководства компании Nvidia. После возвращения Дженсена Хуанга на пост генерального директора акции производителя выросли более чем на 30%, а потенциальная прибыль Трампа могла составить 15 млн долларов.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Новини.LIVE.

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Как Трамп помог вернуть Хуанга в руководство Nvidia

В воскресенье вечером Трамп по телефону присоединился к заседанию совета директоров Nvidia и убедил его вновь назначить Дженсена Хуанга генеральным директором компании. Ранее он покинул пост на фоне скандала из-за внебрачных отношений с женщиной, которую американские чиновники подозревали в шпионаже в пользу Китая.

После возвращения Хуанга акции Nvidia в понедельник выросли более чем на 30%. Благодаря этому рыночная стоимость компании восстановилась почти до 1 трлн долларов после предыдущего падения.

Сам Трамп подтвердил, что повлиял на решение совета директоров. Он также подчеркнул, что стране необходимо лидерство Дженсена Хуанга в Nvidia.

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В компании пояснили, что получили "четкую информацию от высших должностных лиц правительства США". Она убедила руководство в том, что повторное назначение Хуанга не представляет угрозы национальной безопасности.

Почему Трамп мог получить миллионы долларов

По оценкам The Telegraph, на конец сентября Трамп владел до 370 тыс. акций Nvidia. Издание пришло к такому выводу на основе последних финансовых деклараций президента США.

После роста стоимости ценных бумаг потенциальная прибыль Трампа могла составить 15 млн долларов. В то же время это оценка увеличения стоимости его активов, а не подтвержденный доход от продажи акций.

Ситуация вызвала вопросы среди американских политиков. Сенаторы-демократы призвали провести расследование, чтобы выяснить, мог ли президент получить личную финансовую выгоду благодаря своему вмешательству.

В Белом доме отвергли предположения о влиянии Трампа на инвестиционные решения. Там заявили, что его портфелем акций и облигаций независимо управляют сторонние финансовые учреждения, использующие автоматизированные модели. По словам представителей администрации, президент и его семья не могут влиять на решения об инвестициях.

Ранее Новини.LIVE писали, что после возвращения Дженсена Хуанга в руководство Nvidia акции компании выросли на 28%. Соучредитель вновь возглавил производителя чипов после почти двухнедельного перерыва, связанного со скандалом вокруг его личной жизни.

Также ранее хакерская группировка The Gentlemen заявила о взломе Nvidia и пригрозила обнародовать похищенную информацию. Киберпреступники разместили название компании на своем сайте в даркнете и запустили обратный отсчет до возможной утечки данных.