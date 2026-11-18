Основатель и бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

В среду, 18 ноября, хакерская группировка The Gentlemen заявила о якобы успешном взломе американской технологической корпорации Nvidia и пригрозила обнародовать похищенную информацию. Киберпреступники разместили название компании на своем сайте в даркнете и запустили обратный отсчет до возможной утечки данных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Cybernews.

Реклама

Хакеры угрожают обнародовать данные Nvidia

Группировка The Gentlemen внесла Nvidia в список своих предполагаемых жертв на специальном ресурсе в даркнете. На странице компании появился таймер, который отсчитывает время до возможного обнародования информации.

В то же время злоумышленники не уточнили, какие именно данные могли похитить и когда произошло проникновение в системы корпорации.

Nvidia пока официально не подтвердила кибератаку.

Читайте также:

Эксперт Cybernews Арас Назаровас призвал осторожно относиться к заявлениям группировки, поскольку ранее она уже преувеличивала масштабы атак и объемы похищенных данных.

По мнению эксперта, предполагаемый инцидент может оказаться ошибочным приписыванием чужих данных Nvidia или сравнительно незначительной утечкой.

Что известно о группировке The Gentlemen

Хакерская группа появилась примерно в июле 2025 года и специализируется на атаках с использованием программ-вымогателей.

По данным исследователей, группировка заявляла о более чем 1100 жертвах в 95 странах. Ее участники используют искусственный интеллект для разработки вредоносного программного обеспечения.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за внебрачных отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Американские спецслужбы подозревают женщину в возможном сотрудничестве с китайской разведкой для получения информации о передовых ИИ-чипах.

Хуанг из-за скандала подал в отставку с постов президента и генерального директора Nvidia. Он также покинул совет директоров компании, а временной руководительницей назначили финансового директора Колетт Кресс.

Хуанг впервые публично прокомментировал свою отставку и допустил возвращение к руководству Nvidia. Бизнесмен признал серьезные ошибки в личной жизни и выразил готовность сотрудничать с независимым расследованием.