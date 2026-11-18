Засновник та ексгенеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

У середу, 18 листопада, хакерське угруповання The Gentlemen заявило про нібито успішний злам американської технологічної корпорації Nvidia та пригрозило оприлюднити викрадену інформацію. Кіберзлочинці розмістили назву компанії на своєму сайті в даркнеті й запустили зворотний відлік до можливого витоку даних.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Cybernews.

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Хакери погрожують оприлюднити дані Nvidia

Угруповання The Gentlemen внесло Nvidia до переліку своїх імовірних жертв на спеціальному ресурсі в даркнеті. На сторінці компанії з'явився таймер, який відраховує час до можливого оприлюднення інформації.

Водночас зловмисники не уточнили, які саме дані могли викрасти та коли відбулося проникнення в системи корпорації.

Nvidia поки офіційно не підтвердила кібератаку.

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Експерт Cybernews Арас Назаровас закликав обережно ставитися до заяв угруповання, оскільки раніше воно вже перебільшувало масштаби атак і масштаби викрадених даних.

На думку експерта, ймовірний інцидент може виявитися помилковим приписуванням чужих даних Nvidia або порівняно незначним витоком.

Що відомо про угруповання The Gentlemen

Хакерська група з'явилася приблизно в липні 2025 року та спеціалізується на атаках із використанням програм-вимагачів.

За даними дослідників, угруповання заявляло про понад 1100 жертв у 95 країнах. Його учасники використовують штучний інтелект для розроблення шкідливого програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг опинився в центрі скандалу через позашлюбні стосунки з колишньою керівницею компанії Megaspeed Еліс Хуанг. Американські спецслужби підозрюють жінку в можливій співпраці з китайською розвідкою для отримання інформації про передові ШІ-чипи.

Хуанг через скандал подав у відставку з посад президента та генерального директора Nvidia. Він також залишив раду директорів компанії, а тимчасовою керівницею призначили фінансову директорку Колетт Кресс.

Хуанг уперше публічно прокоментував свою відставку та допустив повернення до керівництва Nvidia. Бізнесмен визнав серйозні помилки в особистому житті й висловив готовність співпрацювати з незалежним розслідуванням.