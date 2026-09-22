Дональд Трамп створив цілодобовий канал Trump TV

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Білий дім відповів на бойкот американських телекомпаній створенням свого каналу під назвою "Trump TV". Після того, як Дональд Трамп перекрив доступ журналістам CNN, Politico та MS NOW, провідні мовники припинили зйомки та висвітлювання діяльності глави держави. Потерпілі редакції навіть звернулися до федерального суду у Вашингтоні через наступ на свободу слова. Та Дональд Трамм оперативно знайшов рішення, як бути в центрі уваги без ЗМІ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідну трансляцію.

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Дональд Трамп наказав створити трансляцію його виступів та заяв на каналі Білого дому

Проєкт під назвою "Trump TV: The Essentials Station" вийшов в ефір у понеділок о 19:00 на офіційному порталі Білого дому та його сторінці в YouTube. Мовлення стартувало з архівного показу промови Дональда Трампа, яку він виголосив 3 липня біля гори Рашмор.

В описі до нового ресурсу зазначено, що глядачам пропонують добірку ключових заяв, виступів і відеоматеріалів команди президента без будь-яких критичних коментарів з боку журналістів. При цьому контент обіцяють оновлювати в реальному часі.

Опис до трансляції. Фото: скриншот

"Дивіться найважливіші моменти адміністрації Трампа в одному місці. Найкращі відео, важливі висловлювання та обов'язкові до перегляду моменти транслюються цілодобово та оновлюються в режимі реального часу. Будьте в курсі подій!" — йдеться в описі до трансляції.

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Трамп назвав фейковими новини, де ЗМІ критикували його політику

Запуск урядового онлайн-каналу став прямим наслідком загострення протистояння між американським лідером та представниками преси. Конфлікт спалахнув після того, як помічниця президента Наталі Гарп продемонструвала йому уривки критичних телевізійних сюжетів. Після цього Трамп звинуватив журналістів у виготовленні "фейкових новин" та анулював перепустки до резиденції кореспондентам CNN, Politico та MS NOW.

Президент категорично відкинув претензії, назвав такі засоби масової інформації "загрозою демократії" й заявив, що не вважає за потрібне пускати репортерів до будівлі без ставлення, що базується на "пристойності, повазі та гідності".

Натомість дії глави держави викликали безпрецедентну солідарну реакцію американської телеіндустрії. Телеканали CNN, NBC News, CBS News, ABC News, а також FOX News Media тимчасово зупинили роботу в межах пулу, який позмінно забезпечував спільний відеозапис усіх офіційних заходів Трампа. У спільній декларації мовники підкреслили неприпустимість тиску на незалежну журналістику через зміст редакційних матеріалів.

"Жодна адміністрація не повинна обмежувати діяльність організації новин тільки тому, що не згодна з її репортажами", — наголосили американські телемережі.

Протистояння вже перейшло в юридичну площину. Відомо, що видання Politico разом із каналами MS NOW і CNN спрямували колективний судовий позов до федерального суду у Вашингтоні, домагаючись невідкладного поновлення акредитацій для своїх співробітників.

Медійники назвали рішення Білого дому як "найвідвертіший наступ на Першу поправку" до Конституції США, що захищає свободу преси. Зі свого боку Дональд Трамп уже виступив із публічними критичними висловлюваннями на адресу окружного судді Тімоті Келлі, якому передали розгляд цієї резонансної справи.

Новини.LIVE інформували, що під час тижня Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку європейські посадовці мають намір звернутися до Дональда Трампа з проханням збільшити поставки ракет-перехоплювачів для зенітних комплексів Patriot.

У межах свого щільного робочого візиту до Сполучених Штатів Володимир Зеленський також запланував окремі двосторонні переговори з президентом США.