Дональд Трамп запустил круглосуточный канал Trump TV

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Белый дом ответил на бойкот американских телекомпаний созданием собственного канала под названием Trump TV. После того как Дональд Трамп перекрыл доступ журналистам CNN, Politico и MS NOW, ведущие телеканалы прекратили съемки и освещение деятельности главы государства. Пострадавшие редакции даже обратились в федеральный суд в Вашингтоне из-за посягательства на свободу слова. Но Дональд Трамп оперативно нашел решение, как оставаться в центре внимания без СМИ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующую трансляцию.

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Дональд Трамп распорядился организовать трансляцию своих выступлений и заявлений на канале Белого дома

Проект под названием Trump TV: The Essentials Station вышел в эфир в понедельник в 19:00 на официальном портале Белого дома и его странице в YouTube. Вещание началось с архивного показа речи Дональда Трампа, которую он произнес 3 июля у горы Рашмор.

В описании нового ресурса указано, что зрителям предлагается подборка ключевых заявлений, выступлений и видеоматериалов команды президента без каких-либо критических комментариев со стороны журналистов. При этом контент обещают обновлять в режиме реального времени.

Описание трансляции. Фото: скриншот

"Смотрите самые важные моменты администрации Трампа в одном месте. Лучшие видео, важные высказывания и обязательные для просмотра моменты транслируются круглосуточно и обновляются в режиме реального времени. Будьте в курсе событий!" — говорится в описании трансляции.

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Трамп назвал фейковыми новости, в которых СМИ критиковали его политику

Запуск правительственного онлайн-канала стал прямым следствием обострения противостояния между американским лидером и представителями прессы. Конфликт разгорелся после того, как помощница президента Натали Гарп продемонстрировала ему отрывки из критических телерепортажей. После этого Трамп обвинил журналистов в создании "фейковых новостей" и аннулировал пропуска в резиденцию корреспондентам CNN, Politico и MS NOW.

Президент категорически отверг претензии, назвал такие средства массовой информации "угрозой демократии" и заявил, что не считает нужным пускать репортеров в здание без отношения, основанного на "пристойности, уважении и достоинстве".

В свою очередь, действия главы государства вызвали беспрецедентную солидарную реакцию американской телеиндустрии. Телеканалы CNN, NBC News, CBS News, ABC News, а также FOX News Media временно приостановили работу в рамках пула, который поочередно обеспечивал совместную видеозапись всех официальных мероприятий Трампа. В совместном заявлении телекомпании подчеркнули недопустимость давления на независимую журналистику из-за содержания редакционных материалов.

"Ни одна администрация не должна ограничивать деятельность новостной организации только потому, что не согласна с её репортажами", — подчеркнули американские телесети.

Противостояние уже перешло в юридическую плоскость. Известно, что издание Politico вместе с каналами MS NOW и CNN подали коллективный судебный иск в федеральный суд в Вашингтоне, добиваясь неотложного восстановления аккредитаций для своих сотрудников.

Представители СМИ назвали решение Белого дома "самым откровенным наступлением на Первую поправку" к Конституции США, защищающую свободу прессы. Со своей стороны Дональд Трамп уже выступил с публичными критическими заявлениями в адрес окружного судьи Тимоти Келли, которому поручили рассмотрение этого резонансного дела.

Новини.LIVE сообщали, что в ходе недели Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке европейские чиновники намерены обратиться к Дональду Трампу с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.

В рамках своего насыщенного рабочего визита в Соединенные Штаты Владимир Зеленский также запланировал отдельные двусторонние переговоры с президентом США.