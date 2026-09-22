Виступ Трампа в Білому домі 21 вересня 2026 року показали без звуку

Дональд Трамп. Фото: The White House

У понеділок, 21 вересня, президент США Дональд Трамп виступив у Білому домі. Трансляція заходу була беззвучною. У такий спосіб американські п'ять найбільших телеканалів США відреагували на позбавлення низки ЗМІ акредитації: днями журналістам CNN, Politico і MS NOW обмежили доступ до Білого дому.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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"Війна" Трампа з медіа

Американський лідер 18 вересня звинуватив CNN, Politico і MS NOW у поширенні вигадок і брехні про його адміністрацію. Наступного дня після цієї заяви журналістів відповідних видань не допустили до Білого дому.

Представники медіа планують оскаржувати заборону в суді. Вони вважають, що уряд не має диктувати пресі, які події освітлювати.

Участь у висвітлення заходів за участю Трампа припинили телеканали ABC, CBS, NBC, CNN і Fox News.

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"Церемонія перерізання стрічки не увійшла до стандартного пулу телевізійних журналістів Білого дому. Після неї Трамп сів на борт гелікоптера Marine One і вирушив до Нью-Йорка на заплановану зустріч із мером Зохраном Мамдані, а згодом — із президентом Франції Еммануелем Макроном", — йдеться в матеріалі британської газети The Guardian.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву президента Дональда Трамв повідомляв, що CNN, MS NOW та Politico заборонили працювати в Білому домі. Представники CNN заявили, що відстоюватимуть своє право. Йдеться про дозвіл працювати без втручання уряду.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа писав, що Трамп-молодший віддасть гроші Умару Кремлеву. Російський бізнесмен оплатив частину витрат на весілля сина американського лідера. Президента США раніше заявляв, що не знав про дружбу свого нащадка з росіянином.