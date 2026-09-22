Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиВідкриттяГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Бойкот телеканалів: Трамп беззвучно виступив у Білому домі

Бойкот телеканалів: Трамп беззвучно виступив у Білому домі

Ua ru
22 вересня 2026 00:07
Виступ Трампа в Білому домі 21 вересня 2026 року показали без звуку
Дональд Трамп. Фото: The White House

У понеділок, 21 вересня, президент США Дональд Трамп виступив у Білому домі. Трансляція заходу була беззвучною. У такий спосіб американські п'ять найбільших телеканалів США відреагували на позбавлення низки ЗМІ акредитації: днями журналістам CNN, Politico і MS NOW обмежили доступ до Білого дому.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

"Війна" Трампа з медіа 

Американський лідер 18 вересня звинуватив CNN, Politico і MS NOW у поширенні вигадок і брехні про його адміністрацію. Наступного дня після цієї заяви журналістів відповідних видань не допустили до Білого дому.

Представники медіа планують оскаржувати заборону в суді. Вони вважають, що уряд не має диктувати пресі, які події освітлювати.

Участь у висвітлення заходів за участю Трампа припинили телеканали ABC, CBS, NBC, CNN і Fox News.

Читайте також:

"Церемонія перерізання стрічки не увійшла до стандартного пулу телевізійних журналістів Білого дому. Після неї Трамп сів на борт гелікоптера Marine One і вирушив до Нью-Йорка на заплановану зустріч із мером Зохраном Мамдані, а згодом — із президентом Франції Еммануелем Макроном", — йдеться в матеріалі британської газети The Guardian.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заяву президента Дональда Трамв повідомляв, що CNN, MS NOW та Politico заборонили працювати в Білому домі. Представники CNN заявили, що відстоюватимуть своє право. Йдеться про дозвіл працювати без втручання уряду.

Також Новини.LIVE з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа писав, що Трамп-молодший віддасть гроші Умару Кремлеву. Російський бізнесмен оплатив частину витрат на весілля сина американського лідера. Президента США раніше заявляв, що не знав про дружбу свого нащадка з росіянином.

США журналісти Дональд Трамп політики Білий дім виступ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації