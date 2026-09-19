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Головна Новини дня Син Трампа поверне гроші за весілля російському бізнесмену

Син Трампа поверне гроші за весілля російському бізнесмену

Ua ru
19 вересня 2026 01:50
Трамп-молодший поверне гроші російському бізнесмену Кремлеву
Весілля Дональда Трампа-молодшого і Беттіни Андерсон | Фото: Hello

Син президента США Дональд Трамп-молодший поверне гроші російському бізнесмену Умару Кремлеву, який частково профінансував його весілля. Росіянин оплатив частину триденних урочистостей із нагоди одруження сина американського лідера з Беттиною Андерсон на Багамах.

Про це з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа передає Новини.LIVE.

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Що відомо про оплату весілля та обіцянку щодо повернення грошей

Кремлев оплатив оренду приватного острова, феєрверк та інші витрати. Росіянин очолює Міжнародну асоціацію боксу. У квітні поточного року Путін нагородив його орденом Дружби.

"Це було деякий деякий час тому, та що, наскільки я чув, він виплачує", — заявив Дональд Трамп.

Донедавна американський лідер стверджував, що нічого не знав про дружбу свого сина з російським бізнесменом.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкцій. Обмеження стососуються Росії та Ірану. Зокрема, Америка зможе застосовувати 100% мито проти країн, які купують російські газ і нафту.

Також Новини.LIVE з посиланням на NTD.TV писав про заяву Дональда Трампа. Президент США пояснив, чому дорожчає дизельне пальне. На його думку, на зростання цін впливає війна РФ проти України.

США Дональд Трамп весілля Умар Кремльов Росія
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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