Трамп-молодший поверне гроші російському бізнесмену Кремлеву

Весілля Дональда Трампа-молодшого і Беттіни Андерсон | Фото: Hello

Син президента США Дональд Трамп-молодший поверне гроші російському бізнесмену Умару Кремлеву, який частково профінансував його весілля. Росіянин оплатив частину триденних урочистостей із нагоди одруження сина американського лідера з Беттиною Андерсон на Багамах.

Про це з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа передає Новини.LIVE.

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Що відомо про оплату весілля та обіцянку щодо повернення грошей

Кремлев оплатив оренду приватного острова, феєрверк та інші витрати. Росіянин очолює Міжнародну асоціацію боксу. У квітні поточного року Путін нагородив його орденом Дружби.

"Це було деякий деякий час тому, та що, наскільки я чув, він виплачує", — заявив Дональд Трамп.

Донедавна американський лідер стверджував, що нічого не знав про дружбу свого сина з російським бізнесменом.

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