Трамп-младший вернет деньги российскому бизнесмену Кремлеву

Свадьба Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон | Фото: Hello

Сын президента США Дональд Трамп-младший вернет деньги российскому бизнесмену Умару Кремлеву, который частично профинансировал его свадьбу. Россиянин оплатил часть трехдневных торжеств по случаю свадьбы сына американского лидера с Беттиной Андерсон на Багамах.

Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об оплате свадьбы и обещании вернуть деньги

Кремлев оплатил аренду частного острова, фейерверк и другие расходы. Россиянин возглавляет Международную ассоциацию бокса. В апреле текущего года Путин наградил его орденом Дружбы.

"Это было некоторое время назад, но, насколько я слышал, он выплачивает", — заявил Дональд Трамп.

До недавнего времени американский лидер утверждал, что ничего не знал о дружбе своего сына с российским бизнесменом.

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