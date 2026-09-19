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Сын Трампа вернет деньги за свадьбу российскому бизнесмену

Ua ru
19 сентября 2026 01:50
Трамп-младший вернет деньги российскому бизнесмену Кремлеву
Свадьба Дональда Трампа-младшего и Беттины Андерсон | Фото: Hello

Сын президента США Дональд Трамп-младший вернет деньги российскому бизнесмену Умару Кремлеву, который частично профинансировал его свадьбу. Россиянин оплатил часть трехдневных торжеств по случаю свадьбы сына американского лидера с Беттиной Андерсон на Багамах.

Об этом со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа сообщает Новини.LIVE.

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Что известно об оплате свадьбы и обещании вернуть деньги

Кремлев оплатил аренду частного острова, фейерверк и другие расходы. Россиянин возглавляет Международную ассоциацию бокса. В апреле текущего года Путин наградил его орденом Дружбы.

"Это было некоторое время назад, но, насколько я слышал, он выплачивает", — заявил Дональд Трамп.

До недавнего времени американский лидер утверждал, что ничего не знал о дружбе своего сына с российским бизнесменом.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций. Ограничения касаются России и Ирана. В частности, США смогут вводить 100-процентную пошлину в отношении стран, закупающих российский газ и нефть.

Также Новини.LIVE со ссылкой на NTD.TV писал о заявлении Дональда Трампа. Президент США объяснил, почему дорожает дизельное топливо. По его мнению, на рост цен влияет война РФ против Украины.

США Дональд Трамп свадьба Умар Кремлев Россия
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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