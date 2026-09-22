Выступление Трампа в Белом доме 21 сентября 2026 года показали без звука

Дональд Трамп. Фото: The White House

В понедельник, 21 сентября, президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме. Трансляция мероприятия была беззвучной. Таким образом пять крупнейших американских телеканалов отреагировали на лишение ряда СМИ аккредитации: на днях журналистам CNN, Politico и MS NOW ограничили доступ к Белому дому.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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"Война" Трампа с СМИ

Американский лидер 18 сентября обвинил CNN, Politico и MS NOW в распространении вымыслов и лжи о его администрации. На следующий день после этого заявления журналистов соответствующих изданий не допустили в Белый дом.

Представители СМИ планируют обжаловать запрет в суде. Они считают, что правительство не вправе диктовать прессе, какие события освещать.

Участие в освещении мероприятий с участием Трампа прекратили телеканалы ABC, CBS, NBC, CNN и Fox News.

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"Церемония перерезания ленточки не вошла в стандартный пул тележурналистов Белого дома. После нее Трамп сел на борт вертолета Marine One и отправился в Нью-Йорк на запланированную встречу с мэром Зохраном Мамдани, а затем — с президентом Франции Эммануэлем Макроном", — говорится в материале британской газеты The Guardian.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Дональда Трампа сообщал, что CNN, MS NOW и Politico запретили работать в Белом доме. Представители CNN заявили, что будут отстаивать свое право. Речь идет о разрешении работать без вмешательства правительства.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа писал, что Трамп-младший отдаст деньги Умару Кремлеву. Российский бизнесмен оплатил часть расходов на свадьбу сына американского лидера. Президент США ранее заявлял, что не знал о дружбе своего сына с россиянином.