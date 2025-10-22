Відео
Україна
Трамп заперечив заяву ЗМІ щодо дозволу на далекобійні удари по РФ

Трамп заперечив заяву ЗМІ щодо дозволу на далекобійні удари по РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 23:33
Оновлено: 00:11
Дозвіл для ЗСУ на далекобійні удари по РФ - Трамп заперечив заяву ЗМІ
Президент США Дональд Трамп. Фото: АР

Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала одну з ключових заборон, яка обмежувала використання Україною ракет великої дальності для ударів по території Росії. Однак американський лідер спростував цю заяву.

Про це Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

Читайте також:
Трамп заперечив заяву ЗМІ щодо дозволу на далекобійні удари по РФ - фото 1
Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

Трамп про дозвіл на далекобійні удари

До цього у ЗМІ написали, що рішення Білого дому нібито дозволяє Збройним силам України атакувати об’єкти вглиб території РФ.

Втім, Дональд Трамп оперативно відреагував на публікацію та назвав її неправдивою. У своєму дописі президент США заявив, що стаття WSJ — це "фейкова новина".

"США не мають жодного стосунку до цих ракет, звідки б вони не прилетіли, і до того, що Україна з ними робить!" — написав Трамп, заперечуючи будь-яку причетність своєї адміністрації до рішень про удари по Росії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна не застосує далекобійні ракети Tomahawk по цивільних у Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, погодиться знову сісти за стіл переговорів, якщо Україна отримає і застосує ракети Tomahawk.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
