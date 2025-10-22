Видео
Главная Новости дня Трамп опроверг слова СМИ о разрешении на дальнобойные удары по РФ

Трамп опроверг слова СМИ о разрешении на дальнобойные удары по РФ

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 23:33
обновлено: 00:11
Разрешение для ВСУ на дальнобойные удары по РФ - Трамп опроверг заявление СМИ
Президент США Дональд Трамп. Фото: АР

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отменила один из ключевых запретов, который ограничивал использование Украиной ракет большой дальности для ударов по территории России. Однако американский лидер опроверг это заявление.

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

Читайте также:
Трамп опроверг слова СМИ о разрешении на дальнобойные удары по РФ - фото 1
Пост Дональда Трампа. Фото: скриншот

Трамп о разрешении на дальнобойные удары

До этого в СМИ написали, что решение Белого дома якобы позволяет Вооруженным силам Украины атаковать объекты вглубь территории РФ.

Впрочем, Дональд Трамп оперативно отреагировал на публикацию и назвал ее ложной. В своей заметке президент США заявил, что статья WSJ — это "фейковая новость".

"США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни прилетели, и к тому, что Украина с ними делает!" — написал Трамп, отрицая любую причастность своей администрации к решениям об ударах по России.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина не применит дальнобойные ракеты Tomahawk по гражданским в России.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, согласится снова сесть за стол переговоров, если Украина получит и применит ракеты Tomahawk.

США Дональд Трамп фейки ракеты ракетный удар
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
