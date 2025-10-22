США сняли ограничения на использование ВСУ ракет большой дальности

Дональд Трамп. Фото: AP

Администрация президента США Дональда Трампа отменила один из ключевых запретов на удары по территории России. Это касается использования ракет большой дальности для атак вглубь РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Реклама

Читайте также:

Решение по ракетам большой дальности для ВСУ

Решение Белого дома позволяет украинским силам применять ракеты для ударов по целям на российской территории. Однако пока оно не объявлено официально — по крайней мере на момент публикации издания.

По сообщению WSJ, следствием этого решения может стать усиление ударной активности Киева в ответ на продолжающуюся агрессию.

В частности, ожидается, что Украина чаще будет использовать ракеты Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и имеют дальность в пределах до 300 километров.

Напомним, также Дональд Трамп заявил, что не может передавать Украине все оружие по запросу из-за безопасности для США. По его словам, надо сохранять баланс между поддержкой союзников и защитой собственных интересов.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался относительно передачи Томагавков Украине. Сказал, что Штаты не могут опустошать все запасы.