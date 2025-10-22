Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США сняли запрет на использование ВСУ ракет большой дальности

США сняли запрет на использование ВСУ ракет большой дальности

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 22:14
обновлено: 22:34
США сняли ограничения на использование ВСУ ракет большой дальности
Дональд Трамп. Фото: AP

Администрация президента США Дональда Трампа отменила один из ключевых запретов на удары по территории России. Это касается использования ракет большой дальности для атак вглубь РФ.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Реклама
Читайте также:

Решение по ракетам большой дальности для ВСУ

Решение Белого дома позволяет украинским силам применять ракеты для ударов по целям на российской территории. Однако пока оно не объявлено официально — по крайней мере на момент публикации издания.

По сообщению WSJ, следствием этого решения может стать усиление ударной активности Киева в ответ на продолжающуюся агрессию.

В частности, ожидается, что Украина чаще будет использовать ракеты Storm Shadow, которые запускаются с украинских самолетов и имеют дальность в пределах до 300 километров.

Напомним, также Дональд Трамп заявил, что не может передавать Украине все оружие по запросу из-за безопасности для США. По его словам, надо сохранять баланс между поддержкой союзников и защитой собственных интересов.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался относительно передачи Томагавков Украине. Сказал, что Штаты не могут опустошать все запасы.

США ВСУ Дональд Трамп ракеты война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации