Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США зняли обмеження на використання ЗСУ ракет великої дальності

США зняли обмеження на використання ЗСУ ракет великої дальності

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 22:14
Оновлено: 22:34
США зняли обмеження на використання ЗСУ ракет великої дальності
Дональд Трамп. Фото: AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала одну з ключових заборон на удари по території Росії. Це стосується використання ракет великої дальності для атак вглиб РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Реклама
Читайте також:

Рішення щодо ракет великої дальності для ЗСУ

Рішення Білого дому дозволяє українським силам застосовувати ракети для ударів по цілях на російській території. Проте наразі воно не оголошене офіційно — принаймні на момент публікації видання.

За повідомленням WSJ, наслідком цього рішення може стати посилення ударної активності Києва у відповідь на тривалу агресію.

Зокрема, очікується, що Україна частіше використовуватиме ракети Storm Shadow, які запускаються з українських літаків і мають дальність у межах до 300 кілометрів.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заявив, що не може передавати Україні всю зброю за запитом через безпеку для США. За його словами, треба зберігати баланс між підтримкою союзників та захистом власних інтересів.

Раніше повідомлялось, що Трамп висловився щодо передачі "Томагавків" Україні. Сказав, що Штати не можуть спустошувати всі запаси.

США ЗСУ Дональд Трамп ракети війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації