США зняли обмеження на використання ЗСУ ракет великої дальності

Дональд Трамп. Фото: AP

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала одну з ключових заборон на удари по території Росії. Це стосується використання ракет великої дальності для атак вглиб РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Рішення щодо ракет великої дальності для ЗСУ

Рішення Білого дому дозволяє українським силам застосовувати ракети для ударів по цілях на російській території. Проте наразі воно не оголошене офіційно — принаймні на момент публікації видання.

За повідомленням WSJ, наслідком цього рішення може стати посилення ударної активності Києва у відповідь на тривалу агресію.

Зокрема, очікується, що Україна частіше використовуватиме ракети Storm Shadow, які запускаються з українських літаків і мають дальність у межах до 300 кілометрів.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заявив, що не може передавати Україні всю зброю за запитом через безпеку для США. За його словами, треба зберігати баланс між підтримкою союзників та захистом власних інтересів.

Раніше повідомлялось, що Трамп висловився щодо передачі "Томагавків" Україні. Сказав, що Штати не можуть спустошувати всі запаси.