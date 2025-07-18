Через зміну рецептури Кока-Коли через забаганку Трампа фермери США можуть втратити мільярди доларів

Дональд Трамп з пляшечкою Кока-Коли. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з компанією Coca-Cola використовувати тростинний цукор замість кукурудзяного сиропу як підсолоджувачу. Проте економісти вже передбачають, що ця заміна спровокує втрату грошей фермерів.

Таку можливість у своєму матеріалі розглядає Reuters.

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Міністр охорони здоров'я Роберт Ф. Кеннеді-молодший та активісти його кампанії "Зробимо Америку знову здоровою" (MAHA) наполягають на змінах інгредієнтів, що використовуються харчовою промисловістю та промисловістю напоїв, стверджуючи, що запропоновані замінники є здоровішими.

Цікаво, що Coca-Cola вже продає напої, виготовлені з тростинного цукру, на інших ринках, зокрема в Мексиці, а деякі продуктові магазини США продають скляні пляшки з тростинним цукром з написом "Мексиканська" Coca-Cola.

Чому виникнуть проблеми у фермерів

Галузеві аналітики заявили, що зміни у рецептурі решти Coca-Cola, що продається в США, а також інших напоїв і цукерок, передбачатимуть значні коригування ланцюгів постачання компаній, оскільки кукурудзяний сироп і цукор надходять від різних виробників. Це також передбачатиме зміни в маркуванні продукції та збільшить її вартість.

Асоціація виробників кукурудзи заявила, що повне виключення кукурудзяного сиропу призведе до зниження цін на кукурудзу до 34 центів за бушель, що призведе до втрати доходів фермерських господарств у розмірі 5,1 мільярда доларів.

Згідно з даними уряду США, щорічно для виробництва кукурудзяного сиропу для напоїв та інших харчових продуктів використовується близько 400 мільйонів бушелів кукурудзи, що становить близько 2,5% виробництва кукурудзи в США.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп пройшов медичне обстеження й у нього виявили захворювання вен. Проте у Білому домі заспокоїли журналістів — хвилюватись немає причин.

Також стало відомо, що на брифінгу Білого дому речниця Керолайн Левітт заявила, що США введуть проти Росії дуже високі тарифи та вторинні санкції. Це станеться у разі, якщо РФ за 50 днів не припинить війну в Україні.