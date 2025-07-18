Из-за изменения рецептуры Кока-Колы из-за прихоти Трампа фермеры США могут потерять миллиарды долларов

Дональд Трамп с бутылочкой Кока-Колы. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с компанией Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в качестве подсластителя. Однако экономисты уже предполагают, что эта замена спровоцирует потерю денег фермеров.

Такую возможность в своем материале рассматривает Reuters.

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Почему Трамп заменил подсластитель в Coca-Cola

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и активисты его кампании "Сделаем Америку снова здоровой" (MAHA) настаивают на изменениях ингредиентов, используемых пищевой промышленностью и промышленностью напитков, утверждая, что предложенные заменители являются более здоровыми.

Интересно, что Coca-Cola уже продает напитки, изготовленные из тростникового сахара, на других рынках, в частности в Мексике, а некоторые продуктовые магазины США продают стеклянные бутылки с тростниковым сахаром с надписью "Мексиканская" Coca-Cola.

Почему возникнут проблемы у фермеров

Отраслевые аналитики заявили, что изменения в рецептуре остальной Coca-Cola, продаваемой в США, а также других напитков и конфет, будут предусматривать значительные корректировки цепей поставок компаний, поскольку кукурузный сироп и сахар поступают от разных производителей. Это также будет предусматривать изменения в маркировке продукции и увеличит ее стоимость.

Ассоциация производителей кукурузы заявила, что полное исключение кукурузного сиропа приведет к снижению цен на кукурузу до 34 центов за бушель, что приведет к потере доходов фермерских хозяйств в размере 5,1 миллиарда долларов.

Согласно данным правительства США, ежегодно для производства кукурузного сиропа для напитков и других пищевых продуктов используется около 400 миллионов бушелей кукурузы, что составляет около 2,5% производства кукурузы в США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прошел медицинское обследование и у него обнаружили заболевание вен. Однако в Белом доме успокоили журналистов — волноваться нет причин.

Также стало известно, что на брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что США введут против России очень высокие тарифы и вторичные санкции. Это произойдет в случае, если РФ за 50 дней не прекратит войну в Украине.