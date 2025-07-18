Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп заменил состав Coca-Cola — как это может разорить фермеров

Трамп заменил состав Coca-Cola — как это может разорить фермеров

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 02:54
Из-за изменения рецептуры Кока-Колы из-за прихоти Трампа фермеры США могут потерять миллиарды долларов
Дональд Трамп с бутылочкой Кока-Колы. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с компанией Coca-Cola использовать тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа в качестве подсластителя. Однако экономисты уже предполагают, что эта замена спровоцирует потерю денег фермеров.

Такую возможность в своем материале рассматривает Reuters.

Реклама
Читайте также:

Почему Трамп заменил подсластитель в Coca-Cola

Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и активисты его кампании "Сделаем Америку снова здоровой" (MAHA) настаивают на изменениях ингредиентов, используемых пищевой промышленностью и промышленностью напитков, утверждая, что предложенные заменители являются более здоровыми.

Интересно, что Coca-Cola уже продает напитки, изготовленные из тростникового сахара, на других рынках, в частности в Мексике, а некоторые продуктовые магазины США продают стеклянные бутылки с тростниковым сахаром с надписью "Мексиканская" Coca-Cola.

Почему возникнут проблемы у фермеров

Отраслевые аналитики заявили, что изменения в рецептуре остальной Coca-Cola, продаваемой в США, а также других напитков и конфет, будут предусматривать значительные корректировки цепей поставок компаний, поскольку кукурузный сироп и сахар поступают от разных производителей. Это также будет предусматривать изменения в маркировке продукции и увеличит ее стоимость.

Ассоциация производителей кукурузы заявила, что полное исключение кукурузного сиропа приведет к снижению цен на кукурузу до 34 центов за бушель, что приведет к потере доходов фермерских хозяйств в размере 5,1 миллиарда долларов.

Согласно данным правительства США, ежегодно для производства кукурузного сиропа для напитков и других пищевых продуктов используется около 400 миллионов бушелей кукурузы, что составляет около 2,5% производства кукурузы в США.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп прошел медицинское обследование и у него обнаружили заболевание вен. Однако в Белом доме успокоили журналистов — волноваться нет причин.

Также стало известно, что на брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что США введут против России очень высокие тарифы и вторичные санкции. Это произойдет в случае, если РФ за 50 дней не прекратит войну в Украине.

продукты здоровье Дональд Трамп напитки кока–кола здоровое питание
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации