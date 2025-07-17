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Головна Новини дня Трамп заявив, що домовився із Coca-Cola про цукор — подробиці

Трамп заявив, що домовився із Coca-Cola про цукор — подробиці

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Дата публікації: 17 липня 2025 00:23
Трамп домовився про склад напою Coca-Cola
Дональд Трамп. Фото: Scanpix/AFP

Президент США Дональд Трамп домовився із компанією Coca-Cola. Йдеться про використання в напоях справжнього тростинного цукру.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

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За словами Трампа, Coca-Cola погодилася використовувати в напоях справжній тростинний цукор.

"Я говорив із Coca-Cola про те, щоб використовувати справжній тростинний цукор у кока-колі у США, і вони погодилися це зробити. Я хотів би подякувати всіх, хто приймає рішення в Coca-Cola", — написав президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія теж вважає, що кровопролиття в Україні треба якнайшвидше припинити. Водночас американський лідер додав, що вона не впливає на його ставлення щодо російсько-української війни.

Раніше Трамп повідомив, що строк укладання мирної угоди з Україною для РФ може сплинути раніше, ніж за 50 днів. Якщо домовленості не буде, Америка посилить санкці відносно Росії.

США цукор Дональд Трамп напої кока–кола Америка
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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