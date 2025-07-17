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Главная Новости дня Трамп заявил, что договорился с Coca-Cola о сахаре — подробности

Трамп заявил, что договорился с Coca-Cola о сахаре — подробности

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Дата публикации 17 июля 2025 00:23
Трамп договорился о составе напитка Coca-Cola
Дональд Трамп. Фото: Scanpix/AFP

Президент США Дональд Трамп договорился с компанией Coca-Cola. Речь идет об использовании в напитках настоящего тростникового сахара.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

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По словам Трампа, Coca-Cola согласилась использовать в напитках настоящий тростниковый сахар.

"Я говорил с Coca-Cola о том, чтобы использовать настоящий тростниковый сахар в кока-коле в США, и они согласились это сделать. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимает решения в Coca-Cola", — написал президент США.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания тоже считает, что кровопролитие в Украине надо как можно быстрее прекратить. В то же время американский лидер добавил, что она не влияет на его отношение к российско-украинской войне.

Ранее Трамп сообщил, что срок заключения мирного соглашения с Украиной для РФ может истечь раньше, чем через 50 дней. Если договоренности не будет, Америка усилит санкции в отношении России.

США сахар Дональд Трамп напитки кока–кола Америка
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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