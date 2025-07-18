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Головна Новини дня У Трампа виявили проблеми з венами — чим ще хворіє лідер США

У Трампа виявили проблеми з венами — чим ще хворіє лідер США

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 00:01
Білий Дім офіційно підтвердив, що Дональд Трамп хворий - що відомо
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Білий дім повідомив, що президент США Дональд Трамп пройшов медичне обстеження щодо "незначного набряку" ніг та синців на руці, яке виявило захворювання вен, поширене серед людей старше 70 років. Проте у Білому домі заспокоїли журналістів — хвилюватись немає причин.

Про стан здоров'я Дональда Трампа повідомляє The Hill.

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Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт під час брифінгу для преси оприлюднила записку лікаря Трампа, в якій детально описано обстеження. Трамп пройшов ультразвукове дослідження та "комплексне обстеження", яке включало діагностичне судинне дослідження.

Обстеження виявило, що у 79-річного Трампа хронічна венозна недостатність. За даними клініки Клівленда, цей стан виникає, коли вени ніг людини намагаються перекачувати кров назад до серця, що призводить до її скупчення. 

Лівітт сказав, що немає жодних доказів тромбозу глибоких вен — типу тромбу — або артеріального захворювання, яке може включати закупорку.

Крім того, в адміністрації президента США опублікували службову записку лікаря Білого дому Шона Барбабелли. Лікар зазначив, що медична команда президента провела ехокардіограму, яка показала "нормальну структуру та функцію серця".

"Жодних ознак серцевої недостатності, порушення функції нирок чи системних захворювань виявлено не було", — написав лікар.

Записка завершилася коротким викладом, у якому зазначалося, що Трамп "залишається у відмінному стані здоров'я".

Чим ще хворіє Трамп

Медичний огляд Трамп вже проходив у квітні 2025 року. Оскільки США серйозно підходить до інформування громадян про стан здоров'я президента, там офіційно опублікували дані медичної картки Трампа, де з'ясувалось, що лідер США має:

  • добре контрольовану гіперхолестеринемію;
  • сезонну алергію;
  • перенесений COVID-19;
  • розацеа;
  • актинічний кератоз;
  • доброякісні невуси;
  • дивертикульоз;
  • поліп товстої кишки.

Головний лікар Білого дому повідомив, що в такому віці Трамп зберіг здоров'я завдяки тому, що упродовж життя відмовлявся від вживання тютюну та алкоголю. Хоча, як відомо, президент є великим прихильником швидкоїжі та Кока-Коли. 

Раніше стало відомо, що на брифінгу Білого дому речниця Керолайн Левітт заявила, що США введуть проти Росії дуже високі тарифи та вторинні санкції. Це станеться у разі, якщо РФ за 50 днів не припинить війну в Україні.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що американський лідер може "поставити на коліна" очільника Кремля Володимира Путіна.

США здоров'я Дональд Трамп Білий дім медогляд
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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