Белый Дом официально подтвердил, что Дональд Трамп болен – что известно

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование относительно "незначительного отека" ног и синяков на руке, которое выявило заболевание вен, распространенное среди людей старше 70 лет. Однако в Белом доме успокоили журналистов - волноваться нет причин.

О состоянии здоровья Дональда Трампа сообщает The Hill.

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Что известно о здоровье Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт во время брифинга для прессы обнародовала записку врача Трампа, в которой подробно описано обследование. Трамп прошел ультразвуковое исследование и "комплексное обследование", которое включало диагностическое сосудистое исследование.

Обследование показало, что у 79-летнего Трампа хроническая венозная недостаточность. По данным клиники Кливленда, это состояние возникает, когда вены ног человека пытаются перекачивать кровь обратно к сердцу, что приводит к ее скоплению.

Ливитт сказал, что нет никаких доказательств тромбоза глубоких вен — типа тромба — или артериального заболевания, которое может включать закупорку.

Кроме того, в администрации президента США опубликовали служебную записку врача Белого дома Шона Барбабеллы. Врач отметил, что медицинская команда президента провела эхокардиограмму, которая показала "нормальную структуру и функцию сердца".

"Никаких признаков сердечной недостаточности, нарушения функции почек или системных заболеваний обнаружено не было", — написал врач.

Записка завершилась кратким изложением, в котором отмечалось, что Трамп "остается в отличном состоянии здоровья".

Чем еще болеет Трамп

Медицинский осмотр Трамп уже проходил в апреле 2025 года. Поскольку США серьезно подходит к информированию граждан о состоянии здоровья президента, там официально опубликовали данные медицинской карты Трампа, где выяснилось, что лидер США имеет:

хорошо контролируемую гиперхолестеринемию;

сезонную аллергию;

перенесенный COVID-19;

розацеа;

актинический кератоз;

доброкачественные невусы;

дивертикулез;

полип толстой кишки.

Главный врач Белого дома сообщил, что в таком возрасте Трамп сохранил здоровье благодаря тому, что на протяжении жизни отказывался от употребления табака и алкоголя. Хотя, как известно, президент является большим любителем фастфуда и Кока-Колы.

Ранее стало известно, что на брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что США введут против России очень высокие тарифы и вторичные санкции. Это произойдет в случае, если РФ за 50 дней не прекратит войну в Украине.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер может "поставить на колени" главу Кремля Владимира Путина.