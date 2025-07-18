Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У Трампа обнаружили проблемы с венами — чем еще болеет лидер США

У Трампа обнаружили проблемы с венами — чем еще болеет лидер США

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 00:01
Белый Дом официально подтвердил, что Дональд Трамп болен – что известно
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп прошел медицинское обследование относительно "незначительного отека" ног и синяков на руке, которое выявило заболевание вен, распространенное среди людей старше 70 лет. Однако в Белом доме успокоили журналистов - волноваться нет причин.

О состоянии здоровья Дональда Трампа сообщает The Hill.

Реклама
Читайте также:

Что известно о здоровье Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт во время брифинга для прессы обнародовала записку врача Трампа, в которой подробно описано обследование. Трамп прошел ультразвуковое исследование и "комплексное обследование", которое включало диагностическое сосудистое исследование.

Обследование показало, что у 79-летнего Трампа хроническая венозная недостаточность. По данным клиники Кливленда, это состояние возникает, когда вены ног человека пытаются перекачивать кровь обратно к сердцу, что приводит к ее скоплению.

Ливитт сказал, что нет никаких доказательств тромбоза глубоких вен — типа тромба — или артериального заболевания, которое может включать закупорку.

Кроме того, в администрации президента США опубликовали служебную записку врача Белого дома Шона Барбабеллы. Врач отметил, что медицинская команда президента провела эхокардиограмму, которая показала "нормальную структуру и функцию сердца".

"Никаких признаков сердечной недостаточности, нарушения функции почек или системных заболеваний обнаружено не было", — написал врач.

Записка завершилась кратким изложением, в котором отмечалось, что Трамп "остается в отличном состоянии здоровья".

Чем еще болеет Трамп

Медицинский осмотр Трамп уже проходил в апреле 2025 года. Поскольку США серьезно подходит к информированию граждан о состоянии здоровья президента, там официально опубликовали данные медицинской карты Трампа, где выяснилось, что лидер США имеет:

  • хорошо контролируемую гиперхолестеринемию;
  • сезонную аллергию;
  • перенесенный COVID-19;
  • розацеа;
  • актинический кератоз;
  • доброкачественные невусы;
  • дивертикулез;
  • полип толстой кишки.

Главный врач Белого дома сообщил, что в таком возрасте Трамп сохранил здоровье благодаря тому, что на протяжении жизни отказывался от употребления табака и алкоголя. Хотя, как известно, президент является большим любителем фастфуда и Кока-Колы.

Ранее стало известно, что на брифинге Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что США введут против России очень высокие тарифы и вторичные санкции. Это произойдет в случае, если РФ за 50 дней не прекратит войну в Украине.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер может "поставить на колени" главу Кремля Владимира Путина.

США здоровье Дональд Трамп Белый дом медосмотр
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации