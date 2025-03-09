Трамп заявив про ігнорування загрози ядерної війни

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо ігнорування загрози ядерної війни. Він вважає, що ця загроза може з’явитися вже завтра.

Про це лідер США заявив в інтерв’ю Fox News.

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Президент США вважає, що загроза ядерної війни наразі значно важливіша і ближча, аніж кліматичні проблеми.

На його думку, під час розмов про глобальне потепління, недостатньо уваги приділяється небезпеці ядерної зброї, яка може стати реальною загрозою вже завтра.

"Коли я слухаю цих кліматичних божевільних, які говорять про глобальне потепління і кажуть, що океан підніметься на 1,8 дюйма протягом наступних 300 років, вони говорять про клімат і про небезпеку клімату, але не говорять про небезпеку ядерної зброї, яка може з'явитися вже завтра", — сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.

Також він додав, що роками слухав, як Джо Байден говорив про екзистенційну загрозу, і говорив, що найбільше екзистенційна загроза — це клімат. Натомість він казав, що найбільша екзистенційна загроза — це ядерна зброя у різних країнах, здатна знищити все навколо.

Зокрема, в інтерв'ю Трамп висловив сумніви щодо вдячності Зеленського за американську допомогу, заявивши, що той брав гроші від адміністрації Байдена "як цукерки у дитини".

Також лідер США заявив, що попередній голова Білого дому Джо Байден не мав виділяти Україні 350 мільярдів доларів. Він вважає, що США мали надавати стільки ж допомоги, як і Європа.