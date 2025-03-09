Трамп заявив про ігнорування загрози ядерної війни

Трамп заявив, що загроза ядерної війни може з'явитися вже завтра
Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо ігнорування загрози ядерної війни. Він вважає, що ця загроза може з’явитися вже завтра.
Про це лідер США заявив в інтерв’ю Fox News.
Трамп про загрозу ядерної війни
Президент США вважає, що загроза ядерної війни наразі значно важливіша і ближча, аніж кліматичні проблеми.
На його думку, під час розмов про глобальне потепління, недостатньо уваги приділяється небезпеці ядерної зброї, яка може стати реальною загрозою вже завтра.
"Коли я слухаю цих кліматичних божевільних, які говорять про глобальне потепління і кажуть, що океан підніметься на 1,8 дюйма протягом наступних 300 років, вони говорять про клімат і про небезпеку клімату, але не говорять про небезпеку ядерної зброї, яка може з'явитися вже завтра", — сказав Трамп в інтерв'ю Fox News.
Також він додав, що роками слухав, як Джо Байден говорив про екзистенційну загрозу, і говорив, що найбільше екзистенційна загроза — це клімат. Натомість він казав, що найбільша екзистенційна загроза — це ядерна зброя у різних країнах, здатна знищити все навколо.
Зокрема, в інтерв'ю Трамп висловив сумніви щодо вдячності Зеленського за американську допомогу, заявивши, що той брав гроші від адміністрації Байдена "як цукерки у дитини".
Також лідер США заявив, що попередній голова Білого дому Джо Байден не мав виділяти Україні 350 мільярдів доларів. Він вважає, що США мали надавати стільки ж допомоги, як і Європа.
Читайте Новини.LIVE!